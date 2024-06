Alfa Romeo Mito QV (2010– 2017), petite Alfa au gros cœur, dès 6 500 €

Les collectionnables, c’est quoi ? Ce sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde ! Pourquoi l'Alfa Romeo Mito QV est-elle collectionnable ? A part dans l'histoire d'Alfa Romeo car elle incarne une descent gamme unique, la Mito est aussi très singulière par son look, inspiré de la 8C. Elle n'est collectionnable que dans sa variante Quadrifoglio Verde, non seulement la plus puissante de toutes mais aussi la mieux suspendue. De surcroît relativement rare, la Mito QV est forte en caractère plus qu'ultra performante, et c'est aussi ça qu'on attend d'une Alfa. Des sensations au quotidien. Des petites comme celle-ci, il n'y en aura plus, et surtout pas chez la marque milanaise qui, comme les autres, ne pense plus qu'en termes de SUV...

C’était une bonne idée. Alfa Romeo avait décidé de descendre plus bas en gamme qu’il ne l’avait jamais fait. Cela lui permettrait d’augmenter son volume de production tout en touchant une nouvelle clientèle qu’il pourrait ensuite fidéliser. Après tout, Mini a montré comment une petite auto premium pouvait se montrer très profitable !

Tous les ingrédients existent dans le Groupe Fiat pour concocter une citadine chic et chère. Les ingénieurs prennent la plate-forme de la Grande Punto, lui greffent des moteurs performants, l’habillent en s’inspirant de la prestigieuse 8C et cela donne la Mito (pour Milano, l’âme de la voiture, et Torino, là d'où vient sa technique) révélée en 2008.

Ne nous mentons pas, la petite Alfa n’est pas une réussite totale, la faute à une suspension imparfaite, une finition inaboutie et l’absence d’une version extrême. Toutefois, au salon de Genève 2009, un fabuleux concept Mito GTA est révélé qui, doté de passages de roue hypertrophiés, de jantes énormes d’un 1,7 l de 240 ch met l’eau à la bouche. L’application en série arrive quelques mois plus tard, fin 2009, et ne manque pas de susciter une certaine déception.

Exit la GTA, place à la Quadrifoglio Verde, beaucoup plus sage. Plus de carrosserie ultra-agressive ni de puissance record, place à une petite GT. Sous le capot, la Mito QV récupère le 1,4 l Multiair révélé quelques mois plus tôt, qu’elle pousse à 170 ch. Soit une puissance spécifique remarquable de 124 ch/l : pas si mal, d’autant que ce bloc s’associe à une nouvelle boîte 6 manuelle, la C635. L'Abarth Punto Evo, techniquement similaire, ne peut en dire autant.

Résultat, l’italienne frôle les 220 km/h et atteint les 100 km/h en 7,5 s. Elle n’est pas loin d’une Renault Clio RS en accélération et la devance même en reprises grâce à son couple de 250 Nm disponible dès 2 500 tr/min.

Côté châssis, l’Alfa n’a pas droit à un train avant à pivot découplés, au contraire de la française, mais bénéficie d’un autobloquant électronique Q2 et, en option, d’un amortissement piloté. Un cas unique à ce niveau de gamme.

De série, la QV propose l’ESP, le cuir, la clim, les vitres et rétros électriques, de belles jantes de 17… A 22 100 € (27 900 € actuels selon l’Insee) : un équipement plutôt intéressant. En option, on trouve la régulation électronique de la clim, les xénons, le régulateur de vitesse, les phares et essuie-glace automatiques, le toit ouvrant, voire les accessoires de personnalisation.

Malheureusement, la Mito QV ne va ensuite que peu évoluer. En octobre 2013, à l’occasion d’un léger restylage, la 170 ch peut recevoir en option la boîte à double embrayage TCT ainsi qu’un nouveau système multimédia Uconnect, alors qu’en 2016, un nouveau remodelage (très léger) apporte des boucliers redessinés… et une nouvelle appellation. La Mito QV se renomme Veloce puis disparaît dans l’indifférence générale en 2018.

Combien ça coûte ?

Pas si courante, la Mito Quadrifoglio Verde se débusque dès 6 500 € en très bon état, même si le kilométrage est élevé : plus de 150 000 km. A 100 000 km, il faut déjà débourser 8 500 €, et à 80 000 km, le plancher sera de 12 000 €. Les plus chères sont encore à 15 000 €, s’équipant de la boîte TCT.

Quelle version choisir ?

En premier lieu, un exemplaire doté de son historique. Ensuite, l’amortissement piloté optionnel constitue un plus assez incontournable.

Les versions collector

Toutes, dès qu’elles se trouvent en parfait état, ce qui n’est pas si courant. Tout ce qui rend la voiture rare (kilométrage bas, options, coloris originaux) renforce son aspect collectionnable. Dans cet ordre d'idée, la série spéciale SBK (150 unités) est un must.

Que surveiller ?

Mécaniquement, la Mito 170 ch se révèle très fiable à condition d’être bien entretenue. Son moteur dispose d’une commande de soupapes d’admission spécifique : électro-hydraulique, elle permet de se passer d’arbre à cames, mais exige une huile bien spécifique et comporte un filtre à changer périodiquement, en plus du filtre à huile. Sinon, le système finit par dysfonctionner.

Pas de souci côté boîte, même si la TCT a pu nécessiter des reprogrammations. On surveillera l’assistance de direction sur les premiers exemplaires, ainsi que les fuites sur les amortisseurs pilotés, chers à remplacer. Dans l’habitacle, des bugs se manifestent sur le Bluetooth et le GPS. Une bonne batterie évite bien des soucis ! Attention à l’état général, le diable se nichant dans les détails : les poignées intérieures de porte sont pénibles à changer si elles cassent ! Enfin, bien des mises à jour ayant eu lieu en atelier, préférez les exemplaires dument suivis.

Sur la route

La Mito est un cas particulier : j’en ai essayé plein, mais je n’en ai jamais trouvé deux qui se comportent de la même manière. Cela dit, la 170 ch est un cas à part. A bord, elle reste une Mito comme les autres, alternant le très bon (position de conduite, joli plastique moussé sur la majeure partie de la plancher de bord) et l’agaçant (plastiques périphériques horribles). Le moteur est un plaisir, quand on a placé le sélecteur de conduite DNA sur D comme Dynamic.

Très souple et docile, le 4-cylindres gagne alors un sacré punch dès 2 500 tr/min, qui ne s’estompe qu’à 6 000 tr/min, le rupteur intervenant à 6 500 tr/min. Le tout dans d’une sonorité rauque très plaisante ! On ne se lasse pas d’exploiter ce bloc extrêmement agréable et réactif, dont on doute qu’il se limite à 1,4 l de cylindrée. Surtout que la boîte manuelle, bien étagée et rapide, le seconde idéalement.

Le châssis ? C’est la bonne surprise. Avec les amortisseurs pilotés, la Mito arrive enfin à un très bon compromis entre tenue sur les aspérités et maintien de caisse. Comme le train avant se révèle vif, se combinant avec une poupe mobile si on la provoque, on obtient un comportement efficace et plaisant, même si on n’ira pas chercher une Clio RS. La suspension reste très ferme, mais la direction adopte une fermeté bienvenue, encore qu’elle demeure trop peu informative. En N, tout se relâche, et le confort progresse sans dégrader la tenue de route, mais le moteur perd en caractère.

En tout cas, on a enfin affaire à une Mito plaisante au quotidien. J’ai testé la boîte TCT : elle fonctionne efficacement mais n’est pas très bien coordonnée au moteur. Quant aux amortisseurs passifs, ils demeurent vraiment trop durs… La consommation reste raisonnable : 8 l/100 km en jouant un peu.

L’alternative youngtimer

Alfa Romeo Alfasud 1.5 ti Quadrifoglio Verde (1982 – 1984)

Petite révolution chez Alfa où elle a apporté la traction (après une tentative avortée), l’Alfasud profite d’une caisse aérodynamique pour l’époque, d’un très réussi moteur boxer et d’une tenue de route exceptionnelle en 1971. Dès 1972, elle se décline en version sportive Ti, puis va très régulièrement évoluer.

Adoptant des boucliers en plastique dès 1980, un hayon en 1981 et un moteur 1,5 l à deux carbus double corps boosté à 105 ch fin 1982. Il équipe la version 1.5 Ti Quadrifoglio Verde, la plus puissante des Alfasud jamais créées, même si elle reste un peu courte pour défier la VW Golf GTI (110 ch). En tout cas, capable de 186 km/h, elle prodigue de belles performances et un agrément de conduite en conséquence. A partir de 10 000 €.

Alfa Romeo Mito QV 170 ch (2010), la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 368 cm3

Alimentation : injection, Multiair, turbo

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, triangles, barre antiroulis (AV) ; essieu de torsion, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 6 manuelle ou à double embrayage, traction

Puissance : 170 ch à 5 500 tr/min

Couple : 250 Nm à 2 500 tr/min

Poids : 1 170 kg

Vitesse maxi : 219 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 7,5 s (donnée constructeur)

