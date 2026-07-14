Alonso a effectivement craqué pour une Bugatti EB110 GT

On a davantage l’habitude de voir Fernando Alonso au volant des dernières hypercar que d’une légende des années 1990. Pourtant, le double champion du monde de Formule 1 a récemment été aperçu dans les rues de Monaco au volant d’une Bugatti EB110 GT. Un modèle aussi mythique que rarissime. Produite à seulement 139 exemplaires -versions GT et Super Sport confondues- cette Bugatti s’échange aujourd’hui entre 2,8 et 4,7 millions d’euros.

Cette nouvelle acquisition rejoint une collection déjà exceptionnelle, estimée à plus de 27 millions d’euros. On y retrouve notamment une Aston Martin Valkyrie, une Ferrari F40, une Mercedes CLK GTR, ainsi que le célèbre trio Ferrari LaFerrari, McLaren P1 et Porsche 918 Spyder. Alonso aurait reçu son EB110 au début du mois, quelques semaines seulement après la livraison de sa Pagani Zonda Verde Diamante.

L’artillerie lourde

Animée par un V12 3,5 litres quadriturbo développant 560 ch pour 611 Nm de couple, la Bugatti EB110 GT expédie le 0 à 100 km/h en 3,3 secondes avant d’atteindre une vitesse de pointe de 342 km/h. Avec son châssis monocoque en carbone, sa transmission intégrale, ses portes en élytre et ses phares escamotables, elle demeure l’une des supercars les plus emblématiques de son époque.