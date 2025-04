Après Audi, c’est Porsche qui organise un double rappel

Au sein du tentaculaire groupe Volkswagen, la mise en commun de ressources et de composants ne se limite pas à des modèles grand public tels que les Audi A3, Skoda Octavia ou encore Volkswagen Golf. Même les labels les plus prestigieux de cette entité collaborent.

Le Volkswagen Touareg partage ainsi nombre d’éléments avec le Bentley Bentayga et le Porsche Cayenne. C’est d’ailleurs à la marque de Zuffenhausen, Porsche, donc, pour les néophytes, que nous allons nous intéresser ici. En effet, en 2019, le constructeur présentait son premier modèle électrique de série, la Taycan.

Partage de gênes

Commercialisé dans un premier temps en berline, les crossover Cross Turismo et break Sport Turismo n’étant apparu qu’en 2021, cette "sportive écolo" a été développée conjointement avec Audi, qui a issu de ce programme son e-tron GT.

Il y a quelques jours, nous indiquions qu’une partie de la production de cette dernière était rappelée suite à la détection d’un problème sur certaines batteries de traction. Celles-ci étant identiques chez Audi et chez Porsche, il est parfaitement logique que ce soit désormais la Taycan qui doive repasser en atelier.

Tout ou partie

Rappelons donc qu’il s’agit ici de contrôler la batterie car les anodes et/ou cathodes de certains modules peuvent être défectueux. Dans ce cas, ces derniers devront être remplacés, la marque n’exclut pas, en cas de dommages généralisés, de remplacer entièrement l’accumulateur.

Deux rappels sont lancés en parallèle, sous les références ARB5 et ARB6. Le premier touche une partie de la production sortie de chaîne entre le 7 novembre 2019 et le 15 juin 2023, le second des autos assemblées entre le 21 octobre 2019 et le 4 mars 2024.