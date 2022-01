Après Peugeot, Citroën rappelle ses ludospaces

Récemment, nous vous informions sur le déclenchement d’un rappel, codé KRH, qui concerne les Partner et Rifter de Peugeot. Ce petit utilitaire et ce ludospace, qui sont, en réalité, de quasi-jumeaux techniques, peuvent être victimes d’un problème au niveau de leur chauffage auxiliaire. Ce n’est donc pas une surprise d’apprendre désormais que les Citroën Berlingo, tant dans sa déclinaison Van que ludospace, soit l’objet d’une opération similaire.

Pour rappel, certains ludospaces et utilitaires du groupe Stellantis sont dotés d’un chauffage additionnel, dispositif qui permet de programmer, par avance, le chauffage de l’habitacle. Cette option fait le bonheur des automobilistes nord européens, où les températures hivernales sont bien moins clémentes que chez nous.

Ce chauffage est alimenté par le carburant du véhicule et c’est au niveau de cet approvisionnement qu’a été décelé un possible problème, pouvant entraîner une fuite de gasoil, seules des versions BlueHDi étant concernées par ce rappel.

Produits entre le 8 novembre 2017 et le 29 octobre 2021, les Berlingo à contrôler et, si nécessaire, à modifier, sont au nombre de 32 dans l’Hexagone. L’opération consiste à modifier le câblage d’alimentation électrique du chauffage d’appoint et mettre à jour le BSI, cerveau électronique de la voiture.

À noter qu’Opel a lancé une opération similaire sur ses Combo Cargo et Combo Life mais qu’aucun exemplaire circulant en France n’est équipé de ce dispositif.