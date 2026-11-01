Au Nigeria avec les moyens du bord, il tente la réplique de Mercedes Classe G

Originaire d’Enugu, Chukwudi Godday Eze n’a suivi aucune formation d’ingénieur. Cela ne l’a pas empêché de fabriquer un châssis, de souder des panneaux métalliques et de reproduire la silhouette cubique du célèbre 4x4 allemand Mercedes Classe G. Cela dit, sans surprise, l’habitacle est nettement moins luxueux avec une sellerie artisanale et des vitres à commande manuelle.

Mais la véritable curiosité se cache sous la carrosserie. Faute de moyens, le passionné de mécanique aurait installé un petit moteur de tricycle utilitaire. Sa cylindrée pourrait avoisiner 175 à 250 cm³ pour une puissance estimée entre 10 et 20 chevaux. Des valeurs non confirmées qui expliqueraient néanmoins les difficultés du prototype à transporter son propre poids.

Un vrai véhicule

L’engin possède une transmission aux roues arrière, un sélecteur de vitesses artisanal et un ventilateur supplémentaire pour refroidir sa mécanique. Malgré ses performances modestes, il aurait déjà servi aux déplacements familiaux. Devenu viral sur les réseaux sociaux, ce Classe G de fortune attend désormais un moteur automobile digne de ce nom. Quant à la climatisation, elle figure également au programme.