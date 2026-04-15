La police grecque met la main sur 10 millions d’euros de supercar illégales
En Grèce, des propriétaires de supercar pensaient pouvoir échapper aux taxes grâce à de simples plaques étrangères. Les caméras de péage désormais épaulées par l’IA ont identifié et fait saisir 229 modèles de prestige pour plus de 10 millions d’euros. Une chasse numérique qui transforme une astuce fiscale en très coûteuse erreur.
En Grèce, certaines supercar roulaient tranquillement avec des plaques étrangères de façon à échapper aux taxes locales. Manque de pot, les autorités ont transformé les caméras de péage en redoutables outils de traque numérique. Et l’addition dépasse désormais les 10 millions d’euros.
Depuis fin 2025, les passages aux péages sont sur place croisés avec les bases fiscales et douanières. Résultat : 229 voitures de prestige repérées pour avoir dépassé leur durée légale de circulation. Parmi elles, des modèles signés Ferrari, Porsche ou Bentley parfois valorisés jusqu’à 750 000 €. De quoi permettre à une unité spéciale DEOS de mener des descentes ciblées dans des garages et des concessions. Au passage, les enquêteurs ont découvert des véhicules aux numéros de série trafiqués, certains potentiellement volés, mais aussi de la drogue. L’affaire dépasse donc largement la simple fraude.
Des plaques étrangères à changer rapidement
Pour rappel, une auto immatriculée à l’étranger ne peut circuler indéfiniment dans un autre pays. Nul doute que d’autres équipes de contrôle s’inspireront de cette affaire pour employer une méthode similaire sur leur territoire.
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