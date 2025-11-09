Une collection de Ferrari avec beaucoup de jaune

Les fans de jaune et de Ferrari auront prochainement de quoi trouver satisfaction : Mecum Auctions tapera le marteau en janvier 2026 pour une collection de sportives arborant le célèbre Giallo Modena. Des anciennes et des séries limitées seront également de la partie.

La liste comprend entre autres une rarissime Ferrari 166 MM/53 Vignale Spyder de 1953, des 250 GT/L Berlinetta Luysso et 275 GTB/4 des années 60 mais aussi 11 autos des années 70. Dans le rang des jeunes anciennes, il est possible de trouver une Testarossa de 1989 avec 413 kilomètres au compteur seulement. Deux Ferrari F40 avec moins de 2000 kilomètres sont aussi au programme.

Une FXX unique

L’homme à l’origine de cette réunion réalisée sur quatre décennies Phil Bachman a un faible particulier pour les voitures jaunes dotées d’une configuration insolite. C’est pourquoi la collection comprend la seule Ferrari FXX sortie d’usine avec cette teinte, ainsi qu’une Laferrari coupé, une Laferrari Aperta, une Enzo, une 599 GTO et une F430 Scuderia reprenant cette couleur. Rendez-vous à la vente de Kissimmee qui se tiendra en Floride du 6 au 18 janvier prochain pour voir le résultat des enchères.