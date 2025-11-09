Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Ferrari Laferrari

Une collection de Ferrari avec beaucoup de jaune

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

6  

Le spécialiste de la vente aux enchères Mecum Auctions adjugera en janvier prochain une collection étonnante. Les 46 véhicules concernent plusieurs Ferrari dont 24 exemplaires jaune Giallo Modena.

Une collection de Ferrari avec beaucoup de jaune

Les fans de jaune et de Ferrari auront prochainement de quoi trouver satisfaction : Mecum Auctions tapera le marteau en janvier 2026 pour une collection de sportives arborant le célèbre Giallo Modena. Des anciennes et des séries limitées seront également de la partie.

La liste comprend entre autres une rarissime Ferrari 166 MM/53 Vignale Spyder de 1953, des 250 GT/L Berlinetta Luysso et 275 GTB/4 des années 60 mais aussi 11 autos des années 70. Dans le rang des jeunes anciennes, il est possible de trouver une Testarossa de 1989 avec 413 kilomètres au compteur seulement. Deux Ferrari F40 avec moins de 2000 kilomètres sont aussi au programme.

Une collection de Ferrari avec beaucoup de jaune

Une FXX unique

L’homme à l’origine de cette réunion réalisée sur quatre décennies Phil Bachman a un faible particulier pour les voitures jaunes dotées d’une configuration insolite. C’est pourquoi la collection comprend la seule Ferrari FXX sortie d’usine avec cette teinte, ainsi qu’une Laferrari coupé, une Laferrari Aperta, une Enzo, une 599 GTO et une F430 Scuderia reprenant cette couleur. Rendez-vous à la vente de Kissimmee qui se tiendra en Floride du 6 au 18 janvier prochain pour voir le résultat des enchères.

Une collection de Ferrari avec beaucoup de jaune
6  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Ferrari Laferrari

Ferrari Laferrari

SPONSORISE

Actualité Ferrari

Voir toute l'actu Ferrari

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité