Audi A6 III (2004-2011) : la fiche express fiabilité de Caradisiac

En bref

Reconnaissable à sa grande calandre qui s'étend du capot à la base du bouclier, le nouvel opus de l'A6 se montre plus agressif que les générations précédentes. Côté mécanique, de nouvelles motorisations essence et diesels apparaissent, notamment en versions six cylindres V6. Quant aux dimensions de cette berline par rapport à sa devancière, elles augmentent de 4,5 cm en largeur et de 12 cm en longueur. Ainsi, cette nouvelle A6 s'impose face à ses rivales directes qui sont la BMW Série 5 et la Mercedes Classe E. Enfin, pour ce qui est des finitions, elle est disponible au lancement en trois niveaux : Attraction, Ambition et Ambition Luxe. Sur le plan fiabilité, elle progresse par rapport celle des opus 1 et 2 malgré quelques incidents de parcours, surtout en début de carrière.

Sous le capot

En diesel

2.0 TDI : 136 ch/140 ch

2.7 V6 TDI : 180 ch/190 ch

3.0 V6 TDI : 233 ch/225 ch

En essence

2.0 TFSI : 170 ch

2.4 : 177 ch

2.8 FSI : 220 ch

2.8 TFSI : 210 ch

3.0 TFSI : 290 ch

3.2 FSI : 256 ch

4.2 V8 FSI : 340 ch/350 ch

L'AUDI A6 III A LA LOUPE

Comment vieillit-elle ?

On joue dans la cour des grandes. Avec la présence de matériaux de qualité et des assemblages au millimètre, la berline allemande résiste au temps et aux gros kilométrages. Un atout qui incite les vendeurs escrocs à trafiquer les compteurs kilométriques. Méfiance !

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

Des incidents de turbo et d'embrayage ont terni l'image de la robustesse de certaines pièces. Pour le reste, tout va bien.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Dans la famille des marques premium, difficile de faire des économies à l'heure du remplacement des pièces détachées. L'A6 n'échappe pas à la règle. C'est très cher.

Est-elle chère à entretenir ?

Pièces coûteuses et main-d’œuvre hors de prix font grimper les factures d'entretien et réparations. Pour un simple entretien (vidanges, filtres, freins...), surtout les années passant, mieux vaut quitter le réseau Audi.