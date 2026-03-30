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Dacia Spring

Avant/après : tout savoir sur les restylages de la Dacia Spring, qui fut la moins chères des électriques

Dans Guide fiabilité / Actu occasion

Manuel Cailliot

6  

En mars 2021, Dacia lance en Europe et en France son premier véhicule électrique, une citadine, baptisée « Spring ». Elle fut longtemps le VE le moins cher du marché, grâce aux aides de l’État, avant de les perdre à cause de sa fabrication chinoise. Elle a été restylée deux fois dont une fois de façon très profonde. Voici en texte et en image les évolutions entre chaque « phase ».

Avant/après : tout savoir sur les restylages de la Dacia Spring, qui fut la moins chères des électriques

En mars 2021, Dacia met sur le marché européen et français la Spring, son premier véhicule électrique (VE). Basée sur un modèle thermique Renault réservé au marché chinois, la Kwid, elle a d’abord fait quelques ventes à partir de 2019 en Chine sous l’appellation « City K-ZE », avant d’arriver chez nous sous le blason Dacia, plus adapté à un produit « low cost »…

Elle apparaît donc sous la robe d’un petit crossover urbain de 3,73 m de long, mû par un moteur de 44 ch, et profitant d’une batterie de 26,8 kWh de capacité nette. L’autonomie annoncée est de 230 km. Elle charge à 6,6 kW de puissance, et peut bénéficier en option d’une charge rapide à… 30 kW seulement. Les finitions sont « Confort » et « Confort Plus ».

La Spring commence sa carrière avec l’ancien logo de Dacia, dit « le décapsuleur ». Mais très rapidement après son lancement, la marque décide un changement de logo, une nouvelle identité, une nouvelle police de caractères pour le nom de ses modèles, et s’affaire pour l’implémenter sur toute la gamme en un temps record, sans attendre le renouvellement de chaque modèle.

Ainsi, dès juin 2022, la Spring change (un peu) de visage. Ce premier restylage est léger, et ne concerne que la calandre, qui adopte le nouveau logo donc, et des petites barrettes blanches, tandis que la trappe de recharge s’ouvre désormais sur le côté et non plus vers le haut. À l’intérieur, rien ne change, sauf les badges, ce qui est aussi le cas sur toute la carrosserie évidemment. Et un nouveau coloris Kaki lichen fait son apparition. Les finitions deviennent « Essential » et « Expression ».

Côté moteur, c’est en janvier 2023 qu’une version plus haut de gamme « Extrême » apparaît (elle remplace Expression, qui reviendra plus tard), accompagnée d’un nouveau moteur de 65 ch, qui perd 10 km en autonomie soit, 220 km.

Le premier restylage (« phase 2 ») de 2022 en images

La Spring à sa sortie en 2021 (phase 1).
La Spring à sa sortie en 2021 (phase 1).
Et voici la face avant en phase 2 à partir de juin 2022.
Et voici la face avant en phase 2 à partir de juin 2022.
Le 3/4 arrière en phase 1.
Le 3/4 arrière en phase 1.
L’arrière en phase 2 : aucun changement.
L’arrière en phase 2 : aucun changement.
Au lancement, la trappe de recharge s’ouvre vers le haut.
Au lancement, la trappe de recharge s’ouvre vers le haut.
La trappe de la phase 2, elle, s’ouvre sur le côté.
La trappe de la phase 2, elle, s’ouvre sur le côté.
La planche de bord, que ce soit en phase 1 ou 2, reste identique, et très basique. La voici.
La planche de bord, que ce soit en phase 1 ou 2, reste identique, et très basique. La voici.

 

Le second restylage de mars 2024

Là, c’est du sérieux. Dacia change tout, et ne conserve, tenez-vous bien, que le toit et les vitres. Le reste est très largement modifié esthétiquement, aussi bien dehors, devant et derrière, que dedans. Nouvelle calandre, nouveau capot, nouveaux feux, bandeau noir à l’arrière, portières plus bombées, nouvelles jantes… Certains parlent même de Spring de deuxième génération. Abusif puisque la plateforme reste identique.

La physionomie est en tout cas complètement transformée, et l’architecture électronique aussi, pour se plier aux exigences normatives européennes « GSR2 ». Elle adopte donc le régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte de somnolence, le freinage automatique, la lecture des panneaux, l’aide au maintien dans la voie, et l’enregistreur de données.

Le petit moteur de 44 ch est abandonné et ne subsiste que le 65 ch, même en entrée de gamme. Un mode de freinage régénératif apparaît ainsi que la charge V2L (Vehicule to load, permet de charger des appareils externes ou de les brancher à la voiture, via un adaptateur).

En janvier 2025, un moteur de 45 ch refait son apparition, ayant pour mission d’abaisser le prix de l’entrée de gamme. Enfin en octobre 2025, le moteur 65 ch gagne 5 ch (70 ch donc) et un nouveau moteur de 100 ch donne un tempérament presque sportif à la Spring. Ces évolutions moteur s’accompagnent d’améliorations du châssis, avec l’apparition d’une barre antiroulis, de nouveaux réglages de suspension et d’une assistance au freinage plus puissante.

La Spring est toujours en cours de commercialisation, et une nouvelle génération est attendue pour l’année 2027.

Le restylage de mars 2024 (« phase 3 ») en images

La phase 2 dans son nouveau coloris Kaki lichen.
La phase 2 dans son nouveau coloris Kaki lichen.
La phase 3 change complètement de physionomie.
La phase 3 change complètement de physionomie.
L’arrière en phase 2.
L’arrière en phase 2.
La poupe en phase 3, en mars 2024. Quelle évolution !
La poupe en phase 3, en mars 2024. Quelle évolution !
Les optiques en phase 2.
Les optiques en phase 2.
En phase 3, c’est l’apparition de la signature lumineuse en forme de flèche.
En phase 3, c’est l’apparition de la signature lumineuse en forme de flèche.
Les feux arrière avant mars 2024 (phase 2).
Les feux arrière avant mars 2024 (phase 2).
Les feux arrière après mars 2024 (phase 3).
Les feux arrière après mars 2024 (phase 3).
La planche de bord des deux premières phases, pour rappel.
La planche de bord des deux premières phases, pour rappel.
Après le dernier restylage, elle gagne en qualité perçue et en modernité du design, avec un écran bien plus grand.
Après le dernier restylage, elle gagne en qualité perçue et en modernité du design, avec un écran bien plus grand.
Pour mémoire, la poupe en phase 1 et 2.
Pour mémoire, la poupe en phase 1 et 2.
Et en phase 3, un 3/4 arrière bien modernisé.
Et en phase 3, un 3/4 arrière bien modernisé.

 

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Avis Dacia Spring

19,6 /20

Spring ESSENTIAL (2023)

Par MOI1515 le 30/12/2023

Bonjour,Justification de ma note en tenant compte qu'il s'agit d'une petite auto et que j'ai choisi le bas de gamme.Sécurité : effectivement ce n'est pas le top mais seulement à cause du manque d'aides à la conduite sinon c'est une voiture avec ABS, Aide au freinage d'urgence, airbagS, ESP....Confort : pour le prix et la catégorie, j'ai la clim, les quatre vitres électriques, les phares auto et les sièges sont d'un confort très satisfaisant.Aspects pratiques : Un hayon, une banquette rabattable, étroite et courte, nerveuse et capable de prendre le 90 même en côtes, c'est la voiture parfaite pour rouler sur les petites routes du Cantal loin des voies rapides.Ecologie : Aucun moyen de déplacement n'est écolo quand il s'agit de voiture.Budget : Avant c'était 240€ de GO par mois pour mes trajets domicile travail et maintenant je fais plus de trajets pour moins de 200€ par mois recharges et loyer compris.Conduite : équipée de jantes en 15 pouces avec une monte de pneus légale, ce n'est pas une sportive mais elle n'est pas du tout dangereuse.Equipement de série : probablement le minimum syndical pour bcp de personnes en 2023 mais j'ai du chauffage, la clim, le bluetooth et les vitres électriques. Pour moi c'est très suffisant.Fiabilité : 10 mois, 13000 kms R.A.S.Originalité du design : Ce n'est pas un SUV, cela me remplit de joie à chaque instant.Je recharge en heures creuses avec le tarif "tempo" et je tiens deux jours sans m'inquiéter, ça me convient.Très maniable, consommation très raisonnable, un coffre généreux pour une citadine, la possibilité d'activer le chauffage ou la clim à distance, les feux automatiques, une roue de secours et un coût d'utilisation au raz des paquerettes.Le service client est très sympa, sur Aurillac du moins.Ce qui me manque ; j'étais bien habitué à l'ouverture et le démarrage en main libre, le capteur de pluie et un bon son.Pour un usage de proximité, je recommande cette voiture dont je suis hyper content et pour avoir eu pendant 15 jours le haut de gamme prêté par la concession, il n'y a aucun intérêt à choisir autre chose que le premier prix. Qui a besoin d'un GPS hors d'âge dans une voiture et d'une caméra de recul pour un petit gabarit comme ça ?Quant à avoir une autre couleur que le blanc, je m'en moquais à l'achat et je m'en contre fou à l'utilisation.Je ne définis pas ma valeur humaine à la voiture que je conduis, j'ai d'autres priorités dans la vie.

16 /20

Spring EXTREME (2023)

Par lgjui le 04/12/2023

Voiture achetée neuve en juin 2023 reçue en septembre. Version Extreme 65 ch avec le vert kaki et les rappels bronze en version restylée.Au final la voiture a fini par être jolie quand on compare aux ph1 avec les anciennes couleursLes 65 ch sont vraiment vivaces à côté des 44 ch de l'ancienne version. C'est même indispensable je dirais. On a plus du tout la même voiture. C'est comme si vous passiez d'un 1.0i de 106 monopoint à un 1.4i de 75 ch. Le jour et la nuit.La voiture est réellement légère (959 kg pesée chez les pros) et ça se sent à la conduite.Elle est hyper pratique. J'installe ma grande devant et mes 2 autres enfants derrières. Je les emmène à l'école, je vais au boulot, les courses etc etc. Elle répond à 95% des besoins de quotidien. Nous sommes au centre de Lyon, St Etienne et Valence, 50 kms chacun, la voiture peut donc faire l'aller retour sans recharge même en hiver (150 kms d'autonomie réel en ce moment par -2°C avec des roues hivers)L'été j'ai réussi à monter à 250 kms et il me restait 10% d'autonomie.Si on sait bien conduire par anticipation, cette voiture consomme rien.Franchement aucun regret d'avoir remplacer ma vieille 106 1.1i. Les économies de SP95 sont énormes (notre voiture principale C4 Picasso HDI est passée de 30k kms annuel à 6k kms, et les 10k kms de la 106 sont absorbés) vu qu'on se prête la voiture avec madame. On ne prends plus le C4 que quand on est 5 et/ou on va loin)C'est une parfaite voiture secondaire. Même si elle n'est pas exempt de défautsSon défaut principal c'est son prix. Hors bonus cette voiture fait 24k euros, du grand délire. J'imagine même pas ce que Dacia se met dans la poche.Nous l'avons touché à 16 500 euros ttc toute option, mais même la elle est encore un peu trop chère. C'est clairement une voiture à 10 000 euros pas plus.Elle est vraiment inconfortable, la suspension est pas terrible et les sièges sont très fermes. Malgré qu'elle soit neuve il y a déjà des grincements partout. Le système multimédia est pas top top et il va vite vieillir. Il y a pas mal de choses qu'on sent qui ne tiendront pas dans le temps (poignée de porte par exemple, c'est vraiment de la chinoiserie bas de gamme)Par contre l'espace intérieur est bon pour faire le nécessaire autour de la maison, aller faire les courses, de 0 à 80 km/h elle marche hyper bien, voiture réellement légère, pas moche dans la nouvelle config, budget au top (révision annuel Dacia 60 euros, what else), 250 kms d'autonomie l'été en mode éco (évidemment)Il faut bien se dire que cette voiture est faite pour aller sur les routes jusqu'à 80-90 km/h. Il est totalement inutile de faire de la voie rapide avec ça, l'intérêt est proche du 0 absolu. Sur les petites routes de campagne et montagne c'est un vrai régal, un vrai répondant mécanique grâce au poids pour les reprises, hyper agile, se faufile partout. Les reprises 30-70 km/h sont top et déposent sans problème une 206 1.4i (pour suivre il faut rouler à 6000 tr/min quoi) mais en conduite normal les reprises de la Spring valent une 206 1.4i qui fait monter le compte tour à fond en gros (en 65 ch évidemment)Entretien des consommables très bas, prix de nos 4 pneus hivers montés et équilibrés? 270 euros.Bref aucun regret de notre côté même s'il est clair que cette voiture est vendue bien trop chère pour ce que c'est (comme 90% des voiture électrique j'ai même envie de dire)

12,8 /20

Spring ACHAT INTEGRAL CONFORT 2022 (2022)

Par Wastrick le 06/11/2023

La low cost des voitures électriques certes, mais franchement il y a encore un peu de travail…La voiture en elle-même n'est pas catastrophique loin de là, un look plutôt sympa de face avec un intérieur simple mais efficace, malgré un coffre assez petit et des pauvres passagers arrière qui n'ont absolument pas de place si vous faites + de 1m80.Cependant, on ne se sent pas tellement en sécurité dedans (Pneus fins, plastique qui craque sur autoroute et bruit de suspension sur les dos d'âne), sans compter la finition qui n'est pas tellement au rendez-vous, même pour une Dacia. C'est le point noir de cette voiture.Personnellement, elle est faite pour des petits trajets en ville ou en campagne, mais ne pensais pas à partir en week-end loin de chez vous évidemment, l'autonomie est aux alentours des 180 km en moyenne. En conclusion, je conseille cette Dacia Spring pour toutes les personnes qui veulent avoir un véhicule électrique à petit budget, mais seulement pour des trajets assez courts et qui ne doivent pas emmener 4 personnes au quotidien.

8,2 /20

Spring ACHAT INTEGRAL CONFORT PLUS (2022)

Par Mich_Mich le 18/10/2023

Véhicule pas cher, assez pratique, de quoi faire rêver quelques acheteurs sur le papier MAIS...Peu d'autonomie en hiver tout juste 100km, amortisseurs avant defectueux au bout de seulement 32000 km et la marque ne les prend pas en garantie car pièces d'usures. Amortisseurs arrière qui fuient pareil au bout de 32000 km. Pneus avant qui s'usent beaucoup trop vite et pourtant avec une conduite douce et anticipée.J'ai pu remarquer quelques défauts d'électronique sur le tableau de bord et parfois la boîte auto qui craque. Ainsi, si il faut changer des pièces régulièrement ce n'est pas du tout économique et écologique en plus de vous faire perdre du temps à trouver des RDV pour changer la mécanique. En résumé le pas cher se paye cher... Heureusement que j'ai eu 5000€ de prime à la conversion et bonus 5000€ de bonus éco. Je revends ce véhicule prochainement pour ne pas perdre d'argent dessus. Je vais ressortir ma superbe Citroën Saxo diesel 334 000 km bien entretenue avec amortisseurs D'ORIGINE :)

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