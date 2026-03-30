En mars 2021, Dacia met sur le marché européen et français la Spring, son premier véhicule électrique (VE). Basée sur un modèle thermique Renault réservé au marché chinois, la Kwid, elle a d’abord fait quelques ventes à partir de 2019 en Chine sous l’appellation « City K-ZE », avant d’arriver chez nous sous le blason Dacia, plus adapté à un produit « low cost »…

Elle apparaît donc sous la robe d’un petit crossover urbain de 3,73 m de long, mû par un moteur de 44 ch, et profitant d’une batterie de 26,8 kWh de capacité nette. L’autonomie annoncée est de 230 km. Elle charge à 6,6 kW de puissance, et peut bénéficier en option d’une charge rapide à… 30 kW seulement. Les finitions sont « Confort » et « Confort Plus ».

La Spring commence sa carrière avec l’ancien logo de Dacia, dit « le décapsuleur ». Mais très rapidement après son lancement, la marque décide un changement de logo, une nouvelle identité, une nouvelle police de caractères pour le nom de ses modèles, et s’affaire pour l’implémenter sur toute la gamme en un temps record, sans attendre le renouvellement de chaque modèle.

Ainsi, dès juin 2022, la Spring change (un peu) de visage. Ce premier restylage est léger, et ne concerne que la calandre, qui adopte le nouveau logo donc, et des petites barrettes blanches, tandis que la trappe de recharge s’ouvre désormais sur le côté et non plus vers le haut. À l’intérieur, rien ne change, sauf les badges, ce qui est aussi le cas sur toute la carrosserie évidemment. Et un nouveau coloris Kaki lichen fait son apparition. Les finitions deviennent « Essential » et « Expression ».

Côté moteur, c’est en janvier 2023 qu’une version plus haut de gamme « Extrême » apparaît (elle remplace Expression, qui reviendra plus tard), accompagnée d’un nouveau moteur de 65 ch, qui perd 10 km en autonomie soit, 220 km.

Le premier restylage (« phase 2 ») de 2022 en images

Le second restylage de mars 2024

Là, c’est du sérieux. Dacia change tout, et ne conserve, tenez-vous bien, que le toit et les vitres. Le reste est très largement modifié esthétiquement, aussi bien dehors, devant et derrière, que dedans. Nouvelle calandre, nouveau capot, nouveaux feux, bandeau noir à l’arrière, portières plus bombées, nouvelles jantes… Certains parlent même de Spring de deuxième génération. Abusif puisque la plateforme reste identique.

La physionomie est en tout cas complètement transformée, et l’architecture électronique aussi, pour se plier aux exigences normatives européennes « GSR2 ». Elle adopte donc le régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte de somnolence, le freinage automatique, la lecture des panneaux, l’aide au maintien dans la voie, et l’enregistreur de données.

Le petit moteur de 44 ch est abandonné et ne subsiste que le 65 ch, même en entrée de gamme. Un mode de freinage régénératif apparaît ainsi que la charge V2L (Vehicule to load, permet de charger des appareils externes ou de les brancher à la voiture, via un adaptateur).

En janvier 2025, un moteur de 45 ch refait son apparition, ayant pour mission d’abaisser le prix de l’entrée de gamme. Enfin en octobre 2025, le moteur 65 ch gagne 5 ch (70 ch donc) et un nouveau moteur de 100 ch donne un tempérament presque sportif à la Spring. Ces évolutions moteur s’accompagnent d’améliorations du châssis, avec l’apparition d’une barre antiroulis, de nouveaux réglages de suspension et d’une assistance au freinage plus puissante.

La Spring est toujours en cours de commercialisation, et une nouvelle génération est attendue pour l’année 2027.

Le restylage de mars 2024 (« phase 3 ») en images