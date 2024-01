Avant/après : tout savoir sur le restylage du Toyota Rav4 IV

Lorsque cette quatrième génération de Rav4 est lancée en février 2013, il doit faire face à une concurrence qui s’est considérablement étoffée avec près de 20 modèles. La tâche s’annonce ardue pour celui qui a été précurseur de l’espèce dès 1994, et qui a vu la deuxième génération dégringoler dans les ventes.

Ainsi, son style se différencie de l’ancien opus et sa face avant se rapproche de celle de l’Auris. Disponible uniquement en cinq portes, il grandit nettement puisque sa longueur atteint 4,57 m (+ 20 cm). Son but est de séduire davantage les familles grâce à un vaste habitacle et un grand coffre qui s’ouvre désormais « normalement », non plus via une porte battante qui abandonne pour l’occasion la roue de secours.

Lors de sa sortie, il propose trois moteurs, dont un bloc à essence 2.0 VVT-i de 151 ch associé à la transmission 4x4, une offre qui a peu séduit. En revanche, le 2.0 D-4D de 124 ch (4x2 et 4x4 à partir de janvier 2014) s’est nettement mieux vendu. Il est épaulé par un autre moteur plus musclé, le 2.2 D-4D de 150 ch (uniquement 4x4).

Côté finition, le choix se limite à trois offres : LeCap, Life et Lounge. Le premier niveau propose une climatisation manuelle, le régulateur de vitesse, l’aide à la descente et au démarrage en côte, la radio CD MP3, le Bluetooth, le siège conducteur réglable en hauteur ou encore les jantes tôles de 17 pouces.

La finition Life s’avère plus agréable au quotidien en ajoutant les capteurs de pluie et de lumière, la caméra de recul, l’écran tactile de 6,1 pouces, le hayon électrique, les rétroviseurs rabattables électriquement…

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Enfin, le niveau Lounge donne accès à la navigation via un écran plus grand (7 pouces), l’accès et démarrage sans clé, la sellerie cuir ou encore les feux de route automatique.

Pour fêter les vingt ans du modèle, Toyota lance deux éditions spéciales, Club Edition et Sport Edition. Basées sur le niveau intermédiaire Life, elles ajoutent des équipements supplémentaires tels que la sellerie cuir bi-ton, les sièges avant chauffants, le chrome sur les baguettes latérales ou encore le sabot de protection arrière pour la Club Edition. Quant à la Sport Edition, elle se différencie uniquement par sa sellerie mélangeant le cuir et l’Alcantara.

Le restylage de janvier 2016

Seulement deux ans après son lancement, Toyota présente la version restylée de son Rav4 lors du salon de New York, en avril 2015. Néanmoins, il n’arrivera sur le marché européen qu’au tout début 2016.

La nouveauté la plus importante de cette mise à jour se cache sous son capot. Pour la première fois, il adopte une mécanique hybride dont Toyota est le spécialiste. Il s’agit d’un bloc à essence quatre cylindres 2.5 associé à un moteur électrique pour une puissance cumulée de 197 ch. À partir de mars 2016, une version 4x4 sera ajoutée au catalogue grâce à l’ajout d’un second moteur électrique de 68 ch sur le train arrière. Néanmoins, la puissance totale reste inchangée.

Les propriétaires bénéficient par ailleurs d’un équipement plus riche comme le contrôle de pression des pneus sur LeCap et l’accès et démarrage sans clé sur Life.

Côté esthétique, les changements concernent principalement la partie avant, mais le Rav4 évolue assez timidement. En octobre 2018, il cède sa place à une toute nouvelle génération qui conserve la technologie hybride tout en musclant son jeu côté style.

Le restylage en images

Afin de visualiser les changements, voici les différences en images. Vous trouverez toujours la "phase 1" à gauche (ou en haut sur mobile), et la "phase 2" à droite (en bas sur mobile).