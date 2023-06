Avant/après : tout savoir sur les restylages de la Peugeot 107

Concevoir un même modèle, puis le « badger » sous différentes marques est chose commune. Peugeot et Citroën l’ont fait dans les années 70 avec le duo 104/LN, ou dans les années 90 avec les 106/Saxo. Pour le projet qui nous intéresse, le groupe PSA s’associe avec le géant Toyota. Ainsi, débute dans les années 2000 le projet du trio Peugeot 107, Citroën C1 et Toyota Aygo. C’est à l’occasion du Salon de Genève 2005 que la triplette est dévoilée au public.

Disponibles en trois et cinq portes, elles s’attaquent au segment des citadines à coût modéré et comptent bien titiller les Renault Twingo, Kia Picanto ou encore Hyundai i10. Elles s’équipent d’un petit moteur à essence trois-cylindres de 68 ch et d’un bloc diesel de 54 ch.

L’intérieur est basique dans le traitement comme pour la finition, et l’équipement concentre presque l’essentiel. L’entrée de gamme se contente de vitres teintées, la direction assistée et deux airbags. Les vitres avant sont manuelles et celles de l’arrière à compas. Le deuxième niveau comprend les airbags latéraux, le verrouillage centralisé, les vitres avant électriques ou encore la banquette rabattable (50/50). La climatisation est tout de même proposée en option.

Afin de limiter la cannibalisation, elles adoptent chacune leur style. Tandis que la Toyota Aygo se détache davantage visuellement, les Citroën et Peugeot restent proches. Seuls leur partie avant et le fond des feux arrière se distinguent.

La Peugeot 107 reçoit des optiques en pointe, très en vogue dans la gamme de l’époque, ainsi qu’une « bouche » béante. D’ailleurs, aucune place n’est consacrée à la calandre, qui est tout simplement inexistante.

Le premier restylage de novembre 2008

Seulement trois ans après sa sortie, la petite lionne voit son esthétique évoluer. Le bouclier avant est revu avec une plaque minéralogique qui migre en partie basse, une grille au maillage différent et surtout un bandeau chromé. A noter que deux petites grilles noires apparaissent de chaque côté. Il s’agit des seuls éléments différenciants. L’intérieur se contente d’un nouveau garnissage des sièges. Mécaniquement, la Peugeot 107 reste identique à ses débuts.

Le second restylage de mars 2012

La Peugeot 107 change à nouveau de visage. Les designers ont un peu plus de latitude puisque le capot évolue en devenant plus bombé et en encadrant, via deux nervures, le logo. Ce changement est assez subtil.

Le nouveau bouclier est bien plus visible. Pour la première fois, la 107 bénéficie d’une calandre. La plaque minéralogique remonte d’un cran et les extrémités accueillent des feux de jour à LED et des antibrouillards. L’ensemble apparaît plus moderne qu’auparavant. À l’arrière, on remarque que les feux adoptent un contour de couleur rouge foncé. Seulement, la différence est loin de sauter aux yeux.

Le mobilier intérieur doit se contenter d’une seule teinte noire (deux jusqu’ici), mais un nouveau garnissage « Manhattan » habille les sièges ainsi que les portes. En revanche, l’équipement s’enrichit avec l’apparition d’un système audio CD qui dispose de deux haut-parleurs supplémentaires, du Bluetooth, des connexions via USB ainsi que d’un volant et un pommeau de levier de vitesse en cuir.

Au Salon de Genève 2014, sa remplaçante la Peugeot 108 est dévoilée. Elle est alors commercialisée en juin de la même année.

Les restylages en images

Afin de visualiser les évolutions, voici les différences en images. Vous trouverez la "phase 1" à gauche (en haut sur mobile), la "phase 2" au centre et la "phase 3" à droite (en bas sur mobile).