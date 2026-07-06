Avez-vous déjà vu passer un demi-milliard en valeur de voiture devant vous ?

Il y avait de belles voitures ce week-end dans le cadre du « Mans Classic ». De jolies supercars d’exception aussi dans le paddock du circuit de Silverstone en marge du Grand Prix de Formule 1 2026. Ou encore, lors du dernier concours d’élégance de la Villa d’Este en Italie il y a quelques semaines. Et probablement encore des machines extraordinairement exclusives à venir cet été à Pebble Beach en Californie.

Mais a-t-on déjà vu une telle valeur cumulée de voitures défilant dans la même vidéo tournée au même endroit ? Ce n’est pas certain du tout. La séquence ci-dessous a en effet été filmée le 16 juin dernier au circuit de Silverstone dans le cadre du « Secret Meet 2026 », un gigantesque rassemblement de supercars où des collectionneurs du monde entier sont venus rouler sur le circuit avec leurs machines.

Un demi-milliard d’euros de valeur !

Comme l’expliquent les spécialistes de GT Spirit, l’événement a rassemblé quelque 600 supercars et autres GT de collection au même endroit. Ses journalistes estiment la valeur totale du cortège présent sur place à 500 millions de livres sterling environ, soit 584 millions d’euros.

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Dans cette vidéo tournée par The Exotics Network, l’estimation est plutôt légèrement au-dessus des 400 millions de dollars ce qui reste quand même quelque chose.

Toutes les supercars modernes, jusqu’à la Ferrari 250 GTO

L’exclusivité des voitures défilant devant la caméra pendant de longues secondes paraît totalement surréaliste. On y voit toutes les supercars les plus rares et chères de l’histoire de l’automobile, sans aucune exception ! Il y a aussi au moins une Ferrari 250 GTO et de nombreuses autos dont la valeur approche ou dépasse les 10 millions d’euros.

Il ne manquerait plus qu’une Mercedes 300 SLR Coupé pour augmenter encore cette valeur cumulée d’au moins 135 millions d’euros. Ou encore une Bugatti Type 57 Atlantic, tant qu’à faire…