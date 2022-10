BMW Série 5 E60 (2003-2010) : la fiche fiabilité express de Caradisiac

En bref

Lancée au cours de l'été 2003, la cinquième génération de Série 5 adopte une ligne plus anguleuse par rapport à sa devancière. De même, ses dimensions sont revues à la hausse. Ainsi, ce nouvel opus gagne 8 cm en longueur (4,85 m contre 4,77 m), 5 cm en largeur (1,85 m contre 1,80) et 3 cm en hauteur (1,47 m contre 1,43 m). À l’instar de la précédente génération, cette Série 5 est déclinée en berline (E60) et en break Touring (E61). Côté motorisations, le choix est pléthorique, tant en cylindrées qu'en puissances que ce soit en diesel ou en essence. À bord, le confort est de mise. Et avec ses 4,85 m de long, la berline allemande offre un bel espace aux passagers arrière. Le volume du coffre progresse également passant de 460 dm3 à 520 dm3. Sur le plan fiabilité, elle affiche un bilan plus positif par rapport au 4è opus. Mais quelques incidents de parcours ont néanmoins entaché sa carrière.

Sous le capot

En diesel

2.0 : 163 ch et 177 ch

2.5 : 177 ch et 197 ch

3.0 : 218 ch, 231 ch, 235 ch et 286 ch

En essence

2.0 : 170 ch et 177 ch

2.5 : 190 ch et 218 ch

3.0 : 258 ch et 272 ch

4.0 : 306 ch

4.5 : 333 ch

5.0 : 367 ch

LA BMW SÉRIE 5 A LA LOUPE

Comment vieillit-elle ?

Dans le giron des modèles premium, la Série 5 ne déroge pas à l'image de la marque. Les assemblages du mobilier à bord tiennent le coup tout comme la finition. Bruits et vibrations sont aux abonnés absents.

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

Pas de quoi blâmer cette berline. La majorité des organes d'usure résiste aux forts kilométrages.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Sans surprise, chez la marque à l'hélice, les pièces mécaniques ne sont pas données, y compris celles d'usure.

Est-elle chère à entretenir ?

La bonne endurance des pièces courantes limite les passages en concession. Malgré tout, les entretiens simples gonflent les factures. Eh oui, on est chez "Béhème"... !