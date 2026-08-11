Bouchonné par une dépanneuse en pleine course, il se retrouve dans une situation ubuesque
Giuliano Alesi, fils de Jean Alesi et pilote du championnat Super Formula au Japon, se serait bien passé de cette situation pour le moins ubuesque. D’ailleurs, c’est le genre d’images qui rappellent de très mauvais souvenirs.
La Super Formula fait partie de ces championnats de monoplaces importants pour les pilotes qui veulent viser la Formule 1 ou faire carrière au plus haut niveau du sport automobile (y compris dans d’autres disciplines). En parallèle des filières européennes classiques (F3 puis F2), elle fait courir au Japon des voitures très puissantes (animées par des blocs turbo 2,0 litres de 550 chevaux et fortes de beaucoup d’appui aérodynamique).
Il s’agit d’une filière choisie notamment par Pierre Gasly après son titre en Formule 2 en 2016 (alors nommée GP2) et, plus récemment, par Giuliano Alesi après une campagne difficile en Europe. Ce week-end, le championnat faisait escale au circuit de Sugo où Nirei Fukuzima a remporté une course chamboulée par l’intervention de la voiture de sécurité comme le rapportent les journalistes d’Auto Hebdo.
Giuliano Alesi bloqué derrière une dépanneuse !
Après avoir effectué un arrêt au stand en profitant de la période de neutralisation de la course, Giuliano Alesi s’est relancé dans la pitlane en espérant perdre le moins de positions possibles.
Mais alors qu’il roulait toujours sur la voie menant à la piste depuis la pitlane, il a eu la surprise de se retrouver bloqué derrière une dépanneuse prenant le même chemin pour aller chercher une voiture en panne sur le circuit. Après quelques secondes, il décide de la doubler par la gauche, ne sachant pas trop quoi faire dans une situation aussi improbable.
De mauvais souvenirs
Perturbé par cette perte de temps, Giuliano Alesi a terminé en 19ème position de la course. L’essentiel reste évidemment que l’arrivée de cette dépanneuse par la voie des stands n’a provoqué aucun accident grave, en se souvenant du tragique accident de Jules Bianchi lors du Grand Prix de Formule 1 2014, où il avait été grièvement blessé en percutant une dépanneuse sur la piste.
Pour la sécurité de tous, ce genre d’incident ne devrait évidemment plus avoir lieu dans de telles compétitions.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération