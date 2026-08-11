Bouchonné par une dépanneuse en pleine course, il se retrouve dans une situation ubuesque

La Super Formula fait partie de ces championnats de monoplaces importants pour les pilotes qui veulent viser la Formule 1 ou faire carrière au plus haut niveau du sport automobile (y compris dans d’autres disciplines). En parallèle des filières européennes classiques (F3 puis F2), elle fait courir au Japon des voitures très puissantes (animées par des blocs turbo 2,0 litres de 550 chevaux et fortes de beaucoup d’appui aérodynamique).

Il s’agit d’une filière choisie notamment par Pierre Gasly après son titre en Formule 2 en 2016 (alors nommée GP2) et, plus récemment, par Giuliano Alesi après une campagne difficile en Europe. Ce week-end, le championnat faisait escale au circuit de Sugo où Nirei Fukuzima a remporté une course chamboulée par l’intervention de la voiture de sécurité comme le rapportent les journalistes d’Auto Hebdo.

Giuliano Alesi bloqué derrière une dépanneuse !

Après avoir effectué un arrêt au stand en profitant de la période de neutralisation de la course, Giuliano Alesi s’est relancé dans la pitlane en espérant perdre le moins de positions possibles.

Mais alors qu’il roulait toujours sur la voie menant à la piste depuis la pitlane, il a eu la surprise de se retrouver bloqué derrière une dépanneuse prenant le même chemin pour aller chercher une voiture en panne sur le circuit. Après quelques secondes, il décide de la doubler par la gauche, ne sachant pas trop quoi faire dans une situation aussi improbable.

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De mauvais souvenirs

Perturbé par cette perte de temps, Giuliano Alesi a terminé en 19ème position de la course. L’essentiel reste évidemment que l’arrivée de cette dépanneuse par la voie des stands n’a provoqué aucun accident grave, en se souvenant du tragique accident de Jules Bianchi lors du Grand Prix de Formule 1 2014, où il avait été grièvement blessé en percutant une dépanneuse sur la piste.

Pour la sécurité de tous, ce genre d’incident ne devrait évidemment plus avoir lieu dans de telles compétitions.