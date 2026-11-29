Des fuites. Voilà ce qui a annoncé la Bmw Série 3 E90, plusieurs mois avant sa commercialisation. Des fuites dans la presse, qui ont puissamment énervé le constructeur bavarois. Et pourtant, même si son cheval de bataille a été défloré contre son gré, il a connu un immense succès commercial, dès son lancement en 2005. Comme quoi…

Cette réussite, la Série 3 la doit à ses qualités intrinsèques, d’abord une plate-forme et des trains roulants rigoureusement conçus. Partagés avec la Série 1 E87, conçue simultanément, ils se composent des jambes de force à double articulation typiques de la marque bavaroise, à l’avant, et à l’arrière d’un très bel essieu multibras recourant largement à l’aluminium.

La carrosserie, dessinée sous l’égide du controversé Chris Bangle, évite toute excentricité sans aucunement renoncer ni à un bon Cx ni à une forte personnalité, mais c’est encore sous le capot que les passionnés trouvent le plus leur compte. Certes, cette BMW envoie toujours sa puissance aux roues arrière, mais surtout, elle bénéficie d’un 6-en-ligne atmosphérique ultramoderne et néanmoins atmosphérique.

Codé N52, il a été révélé l’année précédente et se targue d’utiliser du magnésium dans la composition de son bloc, pour l’alléger. Il comporte aussi une pompe à eau électrique, une pompe à huile pilotée et une culasse très raffinée, avec son double Vanos (qui fait varier en continu le calage des arbres à cames) et son Valvetronic (agissant sur la levée des soupapes.

Disponible en deux cylindrées, 2,5 l (218 ch) et 3,0 l (258 ch), ce moteur, attelé à une boîte à six rapports, manuelle (Getrag) ou automatique (ZF) et proposé dans les versions 325i et 330i, procure de belles performances, ces berlines n’étant pas très lourdes (dès 1 415 kg). La 325i pointe à 245 km/h, pour un 0 à 100 km/h effectué en 7 s, alors que la 330i atteint 250 km/h, et franchit les 100 km/h en 6,3 s.

Surprise, toutes les variantes sont bien équipées : clim, sono, régulateur de vitesse, jantes en alliage, pneus runflat, accoudoir central avant et projecteurs antibrouillard, notamment sont de série dès la Première (33 400 €, soit 46 000 € actuels selon l’Insee). La Confort (35 000 €/48 200 € actuels) ajoute la clim auto bizone, le volant cuir avec commandes déportées, les projecteurs et essuie-glaces automatiques, notamment, ce que la Luxe (38 200 €/52 600 € actuels) complète du cuir, du radar de recul, des parements en bois ou encore du rétro photosensible. Au même prix, on a la Sport, sans bois ni cuir mais avec des sièges sports et des projecteurs bixénons.

Rapidement, une transmission intégrale xDrive s’insinue dans le catalogue, puis un break Touring en septembre 2005. Un coupé et un cabriolet arriveront plus tard, qui pourront faire l’objet d’un sujet dédié. En septembre 2008, la Série 3 évolue, esthétiquement d’abord, recevant des projecteurs et feux arrière ainsi que des boucliers modifiés notamment, alors que dans l’habitacle, le système multimédia se fait plus moderne.

Mécaniquement, les changements sont plus significatifs. En effet, les moteurs gagnent une injection directe couplée à un dispositif de récupération d’énergie Efficient Dynamics, se codent N53, et, bizarrement, la 325i s’équipe d’un 3,0 l, qui reste limité à 218 ch. Le couple progresse à 270 Nm (+20 Nm), la vitesse maxi à 250 km/h, le 0 à 100 km/h chute à 6,7 s.

Pour sa part, la 330i demeure à 3,0 l mais développe désormais 272 ch, de sorte que le 0 à 100 km/h s’établit désormais à 6,1 s. Mieux, les deux moteurs réclament désormais un bon litre de moins aux 100 km (dès 7,1 l/100 km). De quoi tenir jusqu’à la fin 2010, quand cette génération de Série 3 cède la place à la F30, qui renonce au remarquable moteur N52/N53, remplacé par un 4-cylindres turbocompressé…

Combien ça coûte ?

En s’en tenant à 250 000 km, on trouve de bonnes 325i dès 5 500 €, alors qu’en demeurant aux alentours de 150 000 km, il faut débourser 7 000 €. Quant aux exemplaires sous les 100 000 km, beaucoup plus rares, ils réclament au minimum 11 000 €. Pour sa part, la 330i exige de 1 500 € à 2 000 € supplémentaires.

Evidemment, ces montants varient selon l’état, la traçabilité et la configuration de la voiture : attendez-vous à payer un peu plus pour un break, un toit ouvrant, des sièges sports en cuir, la hifi. Ne fuyez pas les exemplaires importés (si leur kilométrage est certifié) mais sachez qu’ils ne seront pas forcément aussi bien équipés que les français d’origine.

Quelle version choisir ?

Aucune n’est à fuir. Pour un prix plancher, optez pour une 325i N52, alors que le meilleur rapport agrément/prix/fiabilité revient à la 330i N52. Les sièges sports, à longueur d’assise réglable, constituent un plus certain… pour le confort !

Les versions collector

Ce seront surtout les 330i en parfait état, et faiblement kilométrées (moins de 100 000 km), de préférence en boîte manuelle, pour une expérience plus « analogique ».

Que surveiller ?

D’un point de vue mécanique, toutes les versions sont capables d’atteindre de gros kilométrages (plus de 200 000 km) sans avarie majeure. Cela passe par un entretien et une utilisation respectueux, ce qui n’est pas si difficile, la distribution s’effectuant par chaîne. On gagnera à réduire l’intervalle de vidange préconisé par l’ordinateur de bord (15 000 km maxi) et à effectuer des purges non réclamées par BMW : liquide de refroidissement, boîte auto et transmission intégrale (le cas échéant) avant 100 000 km.

Ce faisant, on s’épargnera, ou du moins retardera, les petites maladies inhérentes au N52 : fuites au joint de couvre-culasse, au boîtier de filtre à huile et à la pompe à eau. Cela préserve aussi un bon fonctionnement du Vanos, dont on nettoiera le filtre aux alentours de 100 000 km, moment où on changera les bougies voire les bobines (opérations faciles à faire soi-même). Vers 120 – 130 000 km, on s’assurera du bon fonctionnement de l’admission d’air dynamique, les vannes DISA qui peuvent se coincer voire, dans le pire des cas, tomber dans le moteur (cas exceptionnel heureusement).

Le cas du N53 est un peu plus épineux car certains de ses accessoires sont sujets à des avaries assez coûteuses et inconnues du N52 : injecteurs et pompe à essence haute pression. Pas de soucis particuliers côté trains roulants, robustes, mais on surveillera le berceau arrière, sujet à une corrosion qui peut ne pas rester superficielle si on ne la traite pas. Dans l’habitacle, si la finition n’impressionne pas, l’ensemble résiste très vaillamment au temps, même si certains revêtements soft touch peuvent peler. Sur les versions non restylées, le système multimédia optionnel (CCC) est sujets à des bugs, voire des pannes totales entrainant son changement, mais le plus souvent, une reprogrammation suffit.

Sur la route

Surtout quand elle est dotée des sièges sports, la BMW 330i garantit une position de conduite parfaite, à ras du sol si on en a envie. On n’est pas impressionné par la finition, mais au moins l’ergonomie s’avère-t-elle claire. A l’opposé des aberrants écrans digitaux actuels, ici, on trouve ses marques de façon intuitive. Dès le démarrage, la mélodie incomparable du 6-en-ligne n’en rend que plus désespérant le silence d’une électrique de maintenant.

Ce bloc enchanteur marche tout le temps, faisant preuve d’une souplesse exceptionnelle, offre de solides reprises et atteint la zone rouge, à 7 000 tr/min, dans un feulement métallique qui donne le frisson. Plus que le biturbo de la 335i ! La boîte, plaisante à manier et parfaitement étagée, aide à extraire le meilleur de ce bloc, même le dosage de l’embrayage reste perfectible. En Pack Sport, le châssis est tout à fait à la hauteur.

Direction précise et informative (merci l’assistance hydraulique), train avant rigoureux, arrière rivé au sol, la 330i est à la fois sécurisante, efficace et communicative. ESP débranché, elle survire aisément à l’accélérateur, mais sur le mouillé, on surveillera la poupe. Revers de la médaille, la suspension secoue plus qu’elle ne le devrait, mais l’auto demeure confortable, d’autant qu’elle est sérieusement insonorisée. Quant à la conso, tablez sur 9 l/100 km en moyenne.

L’alternative youngtimer

BMW 325i-328i E36 (1992 – 1997)

Pour la première fois depuis longtemps, BMW refond son style en 1991, avec sa nouvelle Série 3 E36. Projecteurs sous verrière, face avant dans le sens du vent, calandre réduite à deux haricots géants…

La sauce pique mais elle prend, d’autant que sous le capot, des moteurs épicés ont pris place, dont un 6-cylindres en ligne 2,5 l délivrant 192 ch. Il anime la très performante version 325i, qui peut compter sur un train arrière multibras pour mieux tenir la route que sa devancière, qui n’avait souvent que l’essieu pour pleurer sous la pluie.

Pas trop chère et correctement dotée, la 325i E36 remporte un joli succès, qu’elle renforce fin 1992 en adoptant une distribution variable Vanos. Fin 1994, après s’être bonifiée qualitativement, elle change de moteur et devient 328i avec son nouveau bloc en alliage de 2,8 l pour 193 ch. Break Touring, version Is et finition Worldline l’aideront à tenir jusqu’en 1997, où elle cède la place à la génération E46. A partir de 10 000 €.

BMW 330i E90 (2005), la fiche technique

Moteur : 6 cylindres en ligne, 2 996 cm3

Alimentation : injection

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) ; essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 6 manuelle ou auto, propulsion

Puissance : 258 ch à 6 600 tr/min

Couple : 300 Nm à 2 500 tr/min

Poids : 1 450 kg

Vitesse maxi : 250 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 6,6 secondes (donnée constructeur)

> Pour essayer de trouver des annonces de BMW 325i/330i E90, rendez-vous sur le site de La Centrale.