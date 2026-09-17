Ce mardi 15 septembre, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a décidé de permettre à ses habitants de réduire leurs dépenses de carburant en relançant son « chèque transition bioéthanol » de 250 euros, avec une enveloppe de 500 000 euros. Mais en quoi consiste cette aide ?

Cette aide permet la prise en charge d’une partie du coût de la fourniture et de l’installation d’un boîtier E85 homologué sur un véhicule essence, permettant aux automobilistes concernés de passer au superéthanol E85, un carburant qui contient jusqu’à 85 % de bioéthanol. Cette conversion permet ainsi de réduire les dépenses liées au carburant et les émissions de gaz à effet de serre.

Une bonne affaire puisque, comparé au prix du diesel et de l’essence, le superéthanol E85 affiche un prix moyen à la pompe de 0,890 euro, selon le site Prix du carburants.com. Mais attention : l’aide forfaitaire de 250 euros est limitée à un seul versement directement au bénéficiaire, par foyer. Par ailleurs, les demandes doivent être effectuées rapidement puisqu’elles doivent être déposées avant le 30 octobre 2026, sur le portail d’aides en ligne de la Région Sud.

Qui est éligible ?

Avec une enveloppe d’aide s’élevant à 500 000 euros, pour une aide forfaitaire de 250 euros, la Région Sud doit faire le tri afin que 2 000 personnes puissent en bénéficier.

Pour cela, la Région a décidé de permettre l’accès à cette aide aux « foyers fiscaux dont les membres sont propriétaires d’au moins une voiture particulière à usage personnel, dont le domicile est situé sur le territoire régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur et dont l’impôt 2026 sur le revenu 2025 est inférieur ou égal à zéro ».

Cette mesure permet ainsi de favoriser les particuliers les plus modestes dans la conversion de leur moteur thermique. La Région contribue alors à diminuer leur facture énergétique.

Pour réclamer cette aide, le demandeur doit se connecter au portail Aides en ligne, puis effectuer une demande de « chèque transition bioéthanol » en fournissant les pièces justificatives suivantes :

-Une photocopie (recto-verso) de la carte d’identité, du passeport ou du titre de séjour en cours de validité ;-La preuve de la mise à jour de la carte grise relative au changement de carburant : une photocopie soit de la carte grise du véhicule au nom du demandeur faisant état du changement de carburant, soit du récépissé de la demande effectuée auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et du certificat d’homologation du kit, accompagnés de la carte grise actuelle au nom du demandeur ;-La facture de la fourniture et de la pose d’un dispositif de conversion homologué par une entreprise dûment habilitée à l’installer, comportant le tampon de l’installateur agréé, la date de la pose du kit bioéthanol et la mention « acquittée » ;-L’avis d’imposition 2026 sur les revenus 2025 faisant apparaître un impôt sur le revenu inférieur ou égal à zéro ;-Un relevé d’identité bancaire ou postal original au nom et prénom du demandeur.