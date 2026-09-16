Sur les réseaux sociaux, du diesel à 2,90€ du litre qui commence à énerver tout le monde

Jusqu’où ira l’envolée des prix du carburant, largement portée par la guerre au Moyen-Orien qui s’est propagée au détroit de Bab-El-Mandel au Yémen bloquant d’autant plus les acheminent de pétrole un peu partout dans le monde ?

Une chose est sûre : en France, le record du prix moyen du litre de sans plomb 95 a été officiellement battu hier mardi 15 septembre 2026 : il était alors de 2,15€ contre 2,14€ le 14 juin 2022, date du précédent record. Le prix moyen du diesel était hier à 2,35€, s’approchant des 2,38€ du record absolu datant d’avril 2026.

Des chiffres vertigineux

On peut affirmer sans trop se mouiller que ces prix moyens seront encore battus dans les jours à venir. Comme l’illustrent les journalistes d’ICI, on commence d’ailleurs à lire des chiffres vraiment astronomiques sur les panneaux de certaines stations-service, notamment à Paris. Dans la vidéo ci-dessous, on peut voir du sans plomb 98 à 2,88€ le litre et du diesel à 2,9€ le litre. Les 3€ ne sont plus très loin aux pompes les plus chères du pays !

Alors que la colère monte sur les réseaux sociaux, les stations du groupe Total Energies continuent à plafonner les prix ce qui contribue à épuiser totalement les stocks de certaines pompes. 10 % des stations de France commencent à avoir des problèmes d’approvisionnement, dont une grosse majorité de sites du groupe Total Energies (ce qui paraît logique puisqu’ils ont les prix les plus bas). Les professionnels du secteur, incapables de s’aligner sur ces prix, se plaignent aussi de cette concurrence qu’ils jugent déloyale.

Le gouvernement, de son côté, assure une « totale mobilisation de l’exécutif sur l’approvisionnement et la maîtrise des prix » sans évoquer de geste sur les taxes pour le moment. La consommation de carburant a déjà commencé à baisser en France, ces prix ayant sans doute un effet dissuasif pour certains usagers de la route.