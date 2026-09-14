Le carburant trop cher oblige les Français à moins consommer

Il ne vous a pas échappé que les prix des carburants sont en train d’atteindre des records en France. A cause de la guerre en Iran et des derniers développements dans le détroit de Bab-el-Mandeb, compliquant d’autant plus l’acheminement des pétroliers entre l’Asie et l’Europe (avec l’attaque d’un oléoduc saoudien pour ne rien arranger), ces prix devraient continuer à augmenter au cours des prochains jours.

La semaine dernière, déjà, il fallait compter en moyenne 2,133€ pour un litre de sans plomb 95-E10 en France. Mais surtout 2,312€ pour un litre de diesel, carburant le plus touché par l’augmentation récente des prix. Et les choses pourraient se dégrader encore cette semaine.

Les Français consomment moins, c’est chiffré

Dès la montée des prix du carburant en février dernier, les chiffres montraient déjà une influence sur la consommation des Français. Et comme le rapportent les journalistes de RMC ce matin qui citent les données de l’Union française des industries pétrolières, cette influence se fait d’autant plus ressentir sur les dernières semaines.

Après avoir fait état d’une baisse cumulée de 5 à 6 % depuis avril, l’organisation rapporte une chute de 6,6 % de la consommation des Français sur le seul mois d’août 2026 par rapport à août 2025. Avec dans le détail -2 % pour le sans plomb et surtout -9,2 % pour le diesel, ce carburant le plus touché par la hausse des prix.

Rappelons que pour l’instant, le gouvernement ne veut toujours pas entendre parler d’une baisse des taxes du carburant pour aider les automobilistes. Il avait en revanche mis en place son aide aux « gros rouleurs », qu’il a décidé de prolonger pour laisser le temps aux Français concernés de faire leurs démarches en ligne afin de bénéficier de leur remise de 100€.