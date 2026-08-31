Alors que le dispositif d’urgence d’aide aux carburants devait prendre fin ce 31 août, l’exécutif a choisi de prolonger pour la deuxième fois le système d’aides carburants.

Face à la poussée des prix à la pompe, « nous n’allons pas fermer des portails, nous n’allons pas fermer les guichets ». Maud Bregeon, ministre déléguée à l’énergie a acté, ce matin sur BFMTV, la poursuite du soutien public. Une annonce surprise et floue. Ni « l’ampleur », ni « la durée » de cette prolongation n’ont été précisés.

La politique des petits pas

Face aux tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient, qui maintiennent le prix du baril de brut à des niveaux élevés (90 $ + 12 % pour le seul mois d’août) et font fluctuer les tarifs à la pompe au-dessus du seuil symbolique des 2 €/l, le gouvernement maintient sa ligne. Celle des aides ciblées, refusant toujours une baisse généralisée ou un abaissement des taxes comme le font certains de nos voisins européens.

Ce prolongement bénéficie jusqu’alors aux filières professionnelles les plus touchées (transport routier, agriculture, BTP, pêche) mais aussi aux particuliers actifs grands rouleurs (indemnité individuelle de 100 €).

60 % des ayants-droit ne perçoivent pas leurs aides

Concernant les particuliers, le bilan met en lumière ses limites. Sur les 3 millions de travailleurs éligibles (revenu fiscal inférieur ou égal à 16 800 € qui effectuent plus de 15 km par trajet pour se rendre au travail) à peine 1,2 million d’actifs ont à ce jour réclamé l’aide à laquelle ils ont droit. Soit un taux de recours d’à peine 40 %. Mi-juillet, plus d’un Français sur deux n’a pas fait valoir ses droits, soit à cause de la complexité des démarches ou par manque d’information.

Pourquoi la France refuse de modifier la fiscalité sur les carburants

Face à la volatilité des prix des produits pétroliers certains de nos voisins européens ont choisi d’abaisser la fiscalité sur les carburants.

Une baisse générale de la TICPE ou une baisse de la TVA de 20 % à 5,5 % sur les carburants coûterait entre 10 et 12 milliards d’euros par an aux caisses de l’État. Un gouffre financier pour des finances publiques sous haute surveillance européenne. Avec en plus de risque de voir taxer de « cadeau aux riches » avec une baisse à la pompe qui bénéficierait également aux conducteurs de SUV de luxe.

Par ailleurs baisser les taxes sur l’essence reviendrait à envoyer un mauvais signal écologique en « subventionnant » une énergie fossile à contresens de l’objectif de la transition énergétique.

Crainte sociale, loi de finance et transition énergétique

Au-delà de la communication gouvernementale, le prix à la pompe constitue en France un baromètre émotionnel et social très inflammable. En cette rentrée, la flambée des prix à la pompe ravive au sommet de l’État le traumatisme de la crise des Gilets Jaunes. Alors que les débats sur le budget s’annoncent tendus, l’exécutif cherche à neutraliser ce sujet d’attaque.

Selon les données du Comité Professionnel du Pétrole (CPDP) et l’Ufip Énergies et Mobilités, les livraisons de carburants routiers en France ont reculé de 4,1 % en juillet 2026 par rapport à l’année précédente. Cette baisse de la consommation prouve que le prix élevé à la pompe, pousse les conducteurs à rationaliser leurs trajets. Outre l’incitation à la sobriété, l’envolée tarifaire pétrolière apparaît également comme un accélérateur à la conversion vers les véhicules électriques.

La doctrine du gouvernement consiste donc à aider uniquement à fraction d’automobilistes « captifs » aux revenus modestes qui n’ont d’autres alternatives à la voiture pour travailler. Maud Bregeon a donc réaffirmé « nous ne lâcherons personne, les aides ne seront pas suspendues » sans en préciser « l’ampleur » et « la durée ».