Un été moins chaud que prévu sur les routes françaises. Après un recul de 7 % en juillet, la mortalité routière a baissé de 23 % (263 décès) en métropole au mois d’août.

Cette diminution concerne en premier lieu les automobilistes (-56 décès) et les deux-roues motorisés (-17 tués). L’essentiel de cette baisse se concentre sur les routes hors agglomérations (- 80 tués), tandis que les chiffres restent stables en ville. Et si l’effet prix des carburants y était pour quelque chose ?

Hausse des carburants…

L’été a été marqué par une tension durable sur les cours pétroliers. Le litre de carburant tutoie des sommets jamais atteints, avec un diesel au-dessus de 2,30 €/l et un sans-Plomb 95 E10 au-delà des 2,10 €/l. De quoi pomper sérieusement le porte-monnaie des automobilistes.

Pour contrer cette inflation, les Français ont contraint leur consommation. Les volumes de carburant distribués affichent un net recul à l’échelle nationale. Au mois d’août, traditionnellement synonyme de grandes transhumances estivales, la consommation a plongé de -6,6 %, avec une baisse particulièrement marquée pour le gazole (-9,2 %).

...Modération des déplacements

Il est envisageable qu’en période de vacances estivales, les flottes et engins carburant au gazole tournent au ralenti. Il n’empêche.

Selon un enquête BVA publiée ce mois-ci, 58 % des automobilistes déclarent avoir renoncé à au moins un déplacement en voiture pour des raisons financières. Dans le même sens, une étude Keolis indique que 44 % des usagers ont restreint l’usage de leur véhicule au cours des derniers mois.

Sur son réseau autoroutier, Vinci a enregistré une baisse de 1,9 % de son trafic voiture en juillet. la baisse atteind même 3,4 % sur le premier semestre 2026. Du jamais vu depuis la crise du Covid. Au-delà de l’impact kilométrique, la crise énergétique semble avoir également modifié le comportement des conducteurs

L’écoconduite et la vitesse

Sur autoroute de nombreux usagers signalent abaisser et stabiliser leur vitesse aux alentours de 110/120 km/h au lieu des 130 km/h autorisés, pour optimiser l’autonomie de leur réservoir. Il en irait de même sur le réseau secondaire.

Or, selon les rapports de l’Office nationale interministériel de la sécurité routière (ONISR), la vitesse est la cause principale ou aggravante de près de 31 % des accidents mortels.

L’effet conjugué d’une conduite apaisée et d’une circulation fluidifiée par la baisse du trafic agirait comme un formidable amortisseur de risque. En pleine canicule, la flambée des prix à la pompe aura été la meilleure alliée de la sécurité routière.