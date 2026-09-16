Les études se suivent et se ressemblent. Neuf ans après sa première édition, le nouveau baromètre cosigné par Alphabet France et l’Ifop, montre que l’automobile demeure le cœur battant de la mobilité pendulaire domicile travail.

74 % des actifs se servent quotidiennement de sa voiture pour aller bosser. Mais ce plébiscite de surface masque de profondes fractures géographiques.

La voiture oui mais bon

Dans les agglomérations de moins de 100 000 habitants (soit 2 405 centres urbains vs 62 grandes agglomérations en France), où l’alternance collective fait cruellement défaut, 87 % des actifs dépendent quotidiennement de leur voiture pour se rendre au travail. À l’inverse en Île-de-France, avec un très dense maillage de transports collectifs, cette proportion tombe à 50 %.

Le trajet moyen pour aller bosse -17 km parcourus en 24 minutes- pèse en revanche lourdement sur le moral des usagers minés par la perte de temps (60 %) et la saturation du trafic (53 %). La voiture apparaît paradoxalement comme l’indispensable outil de mobilité, mais aussi l’instrument d’une fatigue chronique. Sans parler de la hausse des carburants qui plombent le pouvoir d’achat.

Les raisons d’une mue

C’est précisément face à cette double contrainte, physique et financière, que les lignes bougent. L’attrait pour les nouveaux moyens de déplacement et l’électromobilité ne relève plus de la simple posture environnementale, mais d’un pragmatisme assumé.

Interrogées sur leur prochain véhicule, 60 % des personnes plébiscitent le véhicule électrifié (vs 52 % en 2025) dont 24 % pour un modèle à batteries. Première raison invoquée, la maîtrise des coûts d’utilisation (58 % d’entre eux) ensuite parce que la peur de la panne et l’insuffisance du réseau s’estompent.

Parallèlement, la diversification des pratiques gagne du terrain. 27 % des actifs recourent désormais à des mobilités douces (marche, vélo, trottinette) et 30 % pratiquent la multimodalité. Les salariés réinventent leur mobilité, non par rejet de l’automobile mais par recherche d’efficacité et d’optimisation de leur budget transport.

Le nouveau pacte social

Ces contraintes liées au déplacement, redéfinissent également le contrat implicite entre salariés et employeurs. 73 % des actifs -85 % des moins de 35 ans- affirment que la pénibilité des trajets pèse dans leur décision de postuler ou de rester dans une entreprise. Et près de 68 % reconnaissent que les solutions proposées par l’employeur influencent leur choix professionnel.

Malgré tout la voiture demeure encore majoritairement au centre du jeu, mais elle s’inscrit désormais dans un écosystème en recomposition où la liberté de mouvement se négocie à l’ère des aspirations au bien-être.