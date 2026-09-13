Paniqués par le prix des carburants, les Français cherchent des voitures électriques d’occasion

A quel point la hausse des prix du carburant constatée depuis le mois de février dernier incite-t-elle les automobilistes français à s’intéresser aux voitures électriques ? Il paraît difficile de quantifier l’impact de cette hausse, qu’on doit principalement à la guerre en Iran menée par les Etats-Unis et aux difficultés qui touchent depuis le fameux détroit d’Ormuz par lequel transitent normalement de très nombreux pétroliers.

Ces derniers jours, d’ailleurs, la prise de contrôle par les Houtis du détroit de Bab-el-Mandeb au Yémen ainsi que la destruction d’un oléoduc saoudien ont largement contribué à faire repartir à la hausse le prix du baril de pétrole, qui frôlait ce matin les 110 dollars. Par conséquent, les prix du carburant devraient eux aussi monter encore dans les jours prochains.

Les Français recherchent massivement des voitures électriques d’occasion

La Centrale, propriétaire de Caradisiac et « première marketplace 100 % automobile de France », constate un lien direct entre les mouvements de hausse du prix des carburants et l’intérêt des Français pour les voitures électriques d’occasion.

Mi-avril, déjà, le site de La Centrale spécialisé dans la recherche et la revente de voitures d’occasion avait enregistré un pic à plus de 200 % sur ces voitures électriques d’occasion. Cet été, les recherches sur ces véhicules restaient plus hautes de 43 %. Et ce dimanche 13 septembre 2026, alors que les prix moyens à la pompe dépassaient les 2,3€ au litre pour le diesel, le site de La Centrale a enregistré 150 % de recherches en plus sur les voitures électriques d’occasion.

Attention, on ne parle ici que de recherches et pas d’achats. Mais comme le révélait le dernier observatoire La Centrale au début du mois de juillet, on constate que les stocks disponibles de ces modèles baissent chez les revendeurs. Sachant que les prix du carburant devraient rester très hauts au moins dans les semaines à venir (avec peut-être aussi de nouveaux pics), cet intérêt des automobilistes français pour les voitures électriques (neuves et d’occasion) ne devrait pas s’atténuer avant longtemps. Rappelons que les livraisons de voitures électriques neuves, "boostées" par les aides à l’achat, sont en hausse constante elles aussi chez nous: celles-ci ont représenté 30% des immatriculations sur les huit premiers mois de l'année, contre 20% sur la même période en 2025.