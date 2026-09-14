Ce n’est plus du diesel : Volkswagen refait le coup de la voiture à la consommation record, en 100 % électrique

La Volkswagen XL1 faisait partie des fantasmes de l’ancien homme fort du groupe Volkswagen Ferdinand Piech : une voiture capable de ne consommer qu’un litre de carburant aux 100 kilomètres, conçue exclusivement pour maximiser son efficience sans considérations de prix ou d’industrialisation : elle disposait d’un châssis ultra-léger (avec de la fibre de carbone dans sa carrosserie !) et d’un petit moteur diesel hybride de 69 chevaux. Elle coûtait surtout 111 000€ et a limité sa production totale à 250 exemplaires.

Eh bien voilà l’esprit de cette Volkswagen XL1 de retour avec la Mission Efficiency, un nouveau démonstrateur technologique de Volkswagen. Le design évoque furieusement celui de la XL1 de 2013 mais comme vous pouvez l’imaginer, on ne trouve plus un groupe motopropulseur diesel sous son long capot effilé. Elle possède un moteur électrique de 135 chevaux entraînant les roues avant et une batterie de 54,9 kWh, « proches de ceux de la plateforme MEB + » et donc du groupe motopropulseur de la dernière ID.Polo.

Cx et consommation records

Grâce à un Cx record de seulement 0,158 (avec une faible surface frontale pour optimiser le SCx) et une masse qu’on imagine réduite grâce à une carrosserie en plastique renforcé de fibre de carbone (comme une Porsche 911 GT3 !), cette voiture de 4,77 mètres de long offrant deux places à l’avant et deux sièges à l’arrière revendique une consommation « au moins inférieur de 30 % par rapport à une ID.Polo au-dessus de 80 km/h ». Elle consommerait la même chose à 140 km/h qu’une ID. polo à 100 km/h.

Volkswagen donne une consommation réelle de 7,51 kWh/100 km sur un trajet de 1 278,3 km de Wolfsburg à Vienne en incluant les pertes de charge (il y a eu une seule recharge sur le trajet), avec une vitesse moyenne de 67,72 km/h et 138 km/h en vitesse maximale sur l’autoroute allemande. Dans des conditions moins réalistes (circuit hors circulation, climatisation éteinte et vitesse constante de 68 km/h), elle a atteint 6,48 kWh/100 km. Elle bat les chiffres en « circulation réelle » de la Mercedes Vision EQXX (8,7 kWh/100).

Ne vous attendez cependant pas à une version de série de cette Mission Efficiency : contrairement à la XL1, il n’est pas prévu de la commercialiser même en petite série.