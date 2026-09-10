Ce qu’il va se passer chez Seat avant la mort probable du constructeur automobile espagnol

Vous le savez, le groupe Volkswagen vient de confirmer la mise en place d’un très gros plan d’économies visant à adapter son outil de production à la demande partout dans le monde. Il dispose actuellement d’usines dimensionnées pour fabriquer 12 millions de voitures annuellement alors que la demande se situe plutôt au niveau des 9 millions au maximum. Le géant allemand va donc réduire la voilure de ses sites de production d’ici 2030 avec la fermeture de 50 000 postes supplémentaires.

Le groupe Volkswagen prévoit aussi de simplifier fortement les gammes de ses marques, avec potentiellement « jusqu’à 50 % de véhicules en moins » par rapport à ce que comprend actuellement le catalogue du constructeur. Et comme le rapportaient des journalistes allemands, la suppression entière de la marque Seat (au bénéfice de Cupra) faisait partie de ces plans.

Volkswagen ne dément pas

Ces derniers jours, les hauts responsables du groupe Volkswagen ont pris la parole pour commenter ces allégations. Et ils ne démentent pas cette possibilité de voir la marque Seat disparaître purement et simplement, tout en précisant qu’aucune décision définitive n’aurait été prise sur le sujet (en fonction de l’évolution des conditions de marché). « Ce qu’il se passera après la fin du cycle de produits actuel reste en discussions. A l’heure actuelle, la justification d’investissements sur des modèles entièrement nouveaux chez Seat devient de plus en plus délicate », est-il précisé.

Volkswagen rassure en tout cas sur la prise en charge des clients qui, même en cas de disparition de Seat, continueront à bénéficier d’un service après-vente.

Des modèles électrifiés en 2027

Et même si Seat disparaît à la fin de la décennie, que se passera-t-il avant ? Le constructeur espagnol vient de lancer sur le marché des versions améliorées de sa citadine Ibiza et de son crossover Arona, restylés pour la seconde fois. Ces deux modèles doivent récupérer des versions à hybridation légère à partir de l’année prochaine, notamment pour s’adapter à la norme Euro7. Mais il n’y a rien au sujet d’une remplaçante de la Leon ou de l’Ateca qui vient de quitter le catalogue de Seat et de Cupra. Ces Ibiza et Arona pourraient ainsi être les tout derniers modèles commercialisés par Seat avant sa disparition.

Rappelons que dans le même temps, Cupra continue son développement. Créée en 2018 par Seat, cette division au positionnement plus haut de gamme donne satisfaction au groupe Volkswagen mais elle devrait finir par enterrer sa marque mère…