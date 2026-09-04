Finalement, Volkswagen abandonnerait bien la marque Seat

Vous le savez, le groupe Volkswagen travaille activement en coulisses pour mettre en œuvre un plan drastique de réduction des coûts et de réorganisation visant à produire sensiblement moins de voitures et à adapter son outil de production en conséquence. Le géant allemand vient de valider définitivement la suppression de 50 000 postes en interne d’ici 2030, s’ajoutant à 50 000 autres emplois disparus dans une précédente réorganisation décidée à la fin de l’année 2024.

Et d’après les journalistes allemands du journal Wirtschaftswoche, une autre décision radicale accompagnerait ce nouveau plan de suppression de postes (et d’usines) : celle de la suppression de la marque Seat, dont le groupe Volkswagen prévoit de se débarrasser avant la fin de la décennie actuelle.

Disparition programmée en 2029

D’après cette source, basée sur un document interne qu’elle a pu consulter, le nouveau plan d’économies du groupe Volkswagen prévoit de mettre fin aux activités de la marque Seat d’ici 2029. Alors que la division espagnole vient de lancer ses Ibiza et Arona re-restylés (avec une Leon récemment améliorée elle aussi), ce seraient ainsi les toutes dernières nouveautés de son histoire.

C’est bien évidemment l’essor de Cupra, la division plus haut de gamme de Seat créée en 2018, qui explique cette décision : les modèles de Cupra offrent une meilleure rentabilité au groupe grâce à leur tarification plus élevée et ils couvrent quasiment tous les segments qu’occupaient Seat précédemment. La catégorie des petites voitures très accessibles (couverte par les Ibiza et Arona) peut de toute façon compter aussi sur la marque Skoda dans le groupe.

40 ans d’histoire avec Volkswagen

Rappelons que Volkswagen avait fait son arrivée au capital de Seat en 1983 avant d’en devenir l’actionnaire majoritaire en 1986. La marque s’était fortement développée à partir des années 90, devenant un acteur incontournable en Europe du marché des voitures populaires (avant de devoir cohabiter avec Skoda sur le segment des voitures bon marché).

Pour l’instant cette décision de supprimer la marque Seat n’est pas officielle mais d’après Wirtschaftswoche, elle doit être annoncée en conseil d’administration dans les heures à venir.