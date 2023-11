A/R domicile-travail : la voiture essentielle à 75 % des actifs

L'édition 2023 du Baromètre Alphabet-Ifop vient de paraître. Le loueur et fournisseur de solutions de mobilité au service des entreprises s'est associé à l'institut d'opinion. Objectif : connaître les modes de déplacement qu'utilisent les Français pour se rendre au travail, mais aussi, connaître les raisons qui motivent leurs choix.

La voiture, très largement

L'étude regorge de faits et chiffres clés. On apprend tout d'abord que la voiture occupe toujours une place prépondérante dans les habitudes. 75% des actifs français utilisent en effet une voiture dans le cadre de leurs trajets domicile-travail. Cette proportion reste stable depuis la crise sanitaire de 2020. On retient aussi qu'elle est en baisse de 6 points par rapport à 2017 (81 %), et en hausse de 3 points par rapport à 2019 (72 %).

Si la voiture conserve le leadership dans la circulation, Alphabet et l'Ifop observent cependant de fortes disparités selon les territoires. Ainsi, quand seulement 51 % des actifs franciliens disent privilégier ce mode de déplacement, ils sont à l'inverse 84 % à déclarer l'utiliser dans le quart nord-ouest du pays. Même tendance en ce qui concerne les grande villes. La voiture est moins utilisée dans les plus grandes agglomérations (de plus de 100 000 habitants) que dans les autres : 64 % vs 85 %.

90 % roulent en thermique

Sur ce sujet de la voiture, le Baromètre 2023 livre d'autres données éclairantes. Il souligne notamment la pérennité et le poids des caburations thermiques à l'échelle nationale. 90 % des sondés qui utilisent une voiture pour se rendre au travail confient encore rouler à bord de modèles essence (39 %) ou diesel (51%).Cette part du thermique diminue cependant en Ile-de-France où les voitures électrifiées englobent localement 16 % des usages.

Parmi les personnes questionnées, 57 % confient à ce stade ne pas se sentir prêtes à passer à l'électrique. Elles invoquent un coût d'achat élevé (pour 67%), le manque de bornes de recharge (42 %), l'impossibilité d'accès aux bornes (36%), des temps de recharge trop longs ou des niveaux d'autonomie trop faibles (38 % le pensent) pour les distances à parcourir. En outre, près de la moitié (49 %) affichent carrément leur défiance quant aux vertus écologiques revendiquées par les voitures électriques.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Le Baromètre met par ailleurs en perspective le fait que seulement 9 % des actifs interrogés (ils étaient 11 % en 2022) disposent d'une voiture de fonction ou de service au niveau national, des modèles qui, soit dit en passant, sont quant à eux électrifiés à 21 %, selon les témoignages recueillis.

Quid des autres mobilités ?

L'enquête, menée auprès de 1001 actifs français âgés de 18 ans et plus, illustre par ailleurs le positionnement actuel des autres sources de mobilité. On apprend, sur ce plan, que 21 % des sondés disent utiliser les transports en commun pour aller au travail. Avec des disparités en termes d'habitude et de contexte là-encore, principalement selon la proximité d'accès à ces services publics. Ils seraient ainsi 49 % d'utilisateurs en région parisienne, et seulement 9 % dans le sud-ouest de l'hexagone.

Autre chiffre lié aux solutions alternatives : 26 % des sondés déclarent opter pour des modes de déplacement dits "doux" (comme la marche, le vélo ou la trotinette) là où 6 % préfèrent enfourcher leurs deux ou trois roues motorisés.

En matière de mobilité globale, on récapitule donc : 75 % des usagers privilégient actuellement la voiture, 21 % les transports en commun, 26 % les déplacements "doux" et 6 % les deux ou trois roues motorisés. Vous l'avez compris, cela dépasse largement les 100 % de suffrages... Certes, mais rien d'étonnant en réalité. Alphabet en convient même volontiers. " Cela s’explique par la multimodalité ", précise clairement l'enseigne. " En effet, 29% des actifs interrogés précisent utiliser deux moyens de déplacement différents ou plus pour effectuer leurs trajets domicile-travail."

Autres chiffres en bref

Enfin, focus sur quelques autres statistiques, liées cette fois davantage à la prise en charge de la mobilité par les entreprises. Il apparaît que 56% des actifs déclarent bénéficier d’au moins une solution de mobilité via leur entreprise (c'est trois points de moins qu'en 2022). Pour 60% d'entre eux, l’économie financière représente le principal avantage (contre 52% en 2022 et 43 % en 2020), indique l'étude. L'inflation a en cela sensiblement accentué cette préoccupation pécuniaire.

Dans le détail de cette multimodalité, 29% des actifs interrogés témoignent avoir recouru ou recourir au covoiturage (qui plus est, entre salariés) pour effectuer leurs allers-retours domicile-travail. Parallèlement, 26 % des sondés (24 % en 2022) disent bénéficier du remboursement de leurs titres de transports en commun ; 16 % attestent de la prise en charge de leurs frais kilométriques (20 % en 2022) tandis que 11 % des sondés expliquent profiter d'un budget ou forfait mobilité.