Ce siège auto qu’il ne faut absolument pas acheter !

Choisir le bon siège bébé n’a rien d’évident. En plus du prix, la question de la sécurité reste primordiale. Même s’ils répondent exigences légales pour être vendu en Europe, tous les modèles proposés ne sont pas pour autant recommandables.

C’est à nouveau la démonstration faite par le dernier test du TCS (Touring Club Suisse). Ce n’est pas la première fois que l’organisme met en garde contre plusieurs modèles de siège bébé. En octobre 2025, trois modèles étaient à fuir, puis de nouveau neuf en avril dernier.

Sur les 26 testés dernièrement, un siège est encore à fuir. Le constat est sans appel : « Lors du crash-test frontal, la coque pour bébé du « Kinderkraft Mink Pro 2 + Base Mink FX2 » s’est détachée de la base Isofix et a été projetée avec le mannequin à travers le dispositif d’essai. Dans un accident réel, le risque de blessure pour un enfant serait extrêmement élevé. Ce siège est donc le seul à recevoir la mention « non recommandé ». »

Le TCS précise toutefois que le fabricant Kinderkraft a depuis réagi en proposant aux clients un échange ou un remboursement du produit.

L’organisme nuance le bilan de son test, 22 sièges obtiennent la notion « très recommandé » ou « recommandé », et tous ont obtenu la meilleure note au sujet des polluants environnementaux.

Méfiance lors d’un achat en ligne

Le TCS met en garde si vous choisissez un modèle sur une plateforme en ligne et rappelle que les normes européennes ne suffisent pas à garantir un bon niveau de sécurité. « Plusieurs modèles, qui semblent presque identiques visuellement, présentent d’importants problèmes de sécurité. Dès l’automne 2025, le « Reecle 360 » avait attiré l’attention en raison de graves défauts. Dans le test actuel, sept modèles similaires ont été examinés – notamment les « Kidiz 360 », « Ding Aiden 360 » ou « Xomax 946i ». Sur tous ces modèles, des éléments porteurs de la structure du siège ont cédé lors du crash frontal. »

Les conseils du TCS pour bien attacher son enfant