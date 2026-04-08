Test sièges auto 2026 : la liste des modèles dangereux à éviter absolument

En octobre dernier, le Touring Club Suisse mettait déjà en garde trois modèles testés, les Maxi-Cosi Nomad Plus, Chipolino Olympus i-Size et Reecle 360. Pour son dernier test, on prend les mêmes et on recommence, enfin presque. « De graves problèmes de sécurité » ont été constatés sur les modèles similaires Buf Boof Tweety Plus, Ding Aiden 360, Kidiz 360, KidsZone i-Size 360, Lettas i-Size 360, Miophy i-Size 360 et Xomax 946i. « L’achat des produits mentionnés est donc fortement déconseillé. »

Le risque est tel que l’enfant peut être projeté : « Lors du test effectué, la coque bébé Kinderkraft Mink Pro 2 se détache de sa base Isofix Base Mink FX2 et est projetée vers l’avant avec le mannequin. En cas d’accident grave, il existe donc un risque élevé de blessure pour l’enfant. » Le TCS recommande ainsi aux parents déjà propriétaires de ce produit d’utiliser la coque bébé, autant que possible, sans la base Mink FX2 et de le fixer avec la ceinture de sécurité.

Pour les sept autres modèles similaires au Reecle 360 (ZA10 i-Size), la fixation inférieure des sièges pour enfants cède lors des essais et les « coques sont projetées à travers l’habitacle avec le mannequin ».

Des noms qui évoluent rapidement

Fait important, le TCS pointe la problématique des modèles copiés, principalement vendus sur des plateformes de vente en ligne asiatiques. « Sur la plateforme commerciale Alibaba notamment, une large gamme de sièges auto pour enfants homologués selon le règlement ONU R129 est proposée. Ces produits peuvent être personnalisés avec des inscriptions, des emballages, des housses, voire davantage. Le siège initialement testé sous le nom Reecle 360 (ZA10 i-Size) est également proposé avec ces options. En raison de ces possibilités de personnalisation, le nombre de variantes et de dénominations de produits disponibles sur différentes plateformes de vente en ligne est très élevé et évolue rapidement. »

Suite à ces résultats pour le moins inquiétants, le fabricant Kinderkraft propose à ses clients un échange ou un remboursement du produit Kinderkraft Mink Pro 2 et de la Base Mink FX2. Les propriétaires peuvent joindre le fabricant via cette adresse mail : safety@kinderkraft.com.

Pour sa part, le fabricant Yangzhou Lettas Baby Product a précisé avoir apporté des améliorations depuis janvier sans proposer d’échange pour autant. Malgré les résultats de ces tests, ces sièges répondent aux exigences légales et peuvent être commercialisés en Europe. Les résultats complets et détaillés de ce test seront publiés fin mai.

Les conseils du TCS pour bien attacher son enfant