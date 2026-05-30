Ces 3 aides qui vous permettent de passer à l' électrique moins cher

Un plein d’essence qui assassine, des voitures thermiques toujours plus chères à entretenir et des modèles électriques encore hors de portée, les automobilistes français sont un peu coincés en ce moment. Alors, qui l’aurait cru, le gouvernement remet un peu les watts pour vous faire rouler en électrique sans exploser votre budget. Et dans certains cas, vous pouvez même économiser plusieurs milliers d’euros sur l’achat ou la location d’un véhicule à batterie.

En effet, après le bonus écologique et les primes de Certificats d’économie (accessibles à tous), trois dispositifs d’aides pour les ménages les plus modestes ont été récemment présentés et verront le jour dans quelques mois. Au total, plus de 130 000 véhicules pourraient être financés d’ici la fin de l’année. Mais les bénéficiaires sont soumis à quelques conditions de revenus, des critères kilométriques et ont surtout peu de temps. Difficile de s’y retrouver. Voici les trois aides à connaître avant de signer chez le concessionnaire.

Le retour du leasing social

C’est la mesure phare du plan de Macron : le leasing social permet aux moins aisés de louer une voiture électrique neuve à un prix vraiment très bas et sans apport initial. Seulement si la voiture est bien notée à l’éco-score et équipée d’une batterie fabriquée en Europe. S’inscrivant aujourd’hui dans le cadre des CEE, ce dispositif du leasing social a été relancé cette année après le succès des deux premières éditions en 2024 et 2025, dont plus de 100 000 personnes ont pu en profiter.

Nous vous épargnons la tambouille faite entre l’État, les constructeurs et les loueurs qui financent environ 29 % du coût d’achat par voiture, mais le premier loyer est avancé, pris en charge par les professionnels et les mensualités des particuliers ne peuvent pas dépasser 200 euros par mois. Les marques ont même l’obligation de proposer au moins 25 % des contrats signés incluant un loyer inférieur ou égal à 140 euros par mois.

Stellantis a dégainé ses offres en premier il y a quelques jours, annonçant 12 modèles électriques éligibles dont certains avec des mensualités de 94 euros. Mais attention, ce n’est pas pour tout le monde. D’une part car il faudra déposer son dossier dans les 50 000 premiers et d’autre part parce qu’il y a des conditions. Vous devez avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 16 300 euros, habiter en France à plus de 15 kilomètres de son lieu de travail, ou parcourir plus de 8 000 kilomètres par an dans le cadre professionnel. Et rappelons que vous devez signer un contrat de location d’au moins trois ans. Soyez vif, le guichet ouvre dès la mi-juillet, et fermera très vite.

La prime "gros rouleurs"

Un coup de pouce financier est également prévu pour ceux qui passent leur vie sur la route. Infirmiers libéraux, artisans, commerciaux, professions itinérantes, … vous qui avalez des kilomètres pouvez faire partie d’une vague de 50 000 autres bénéficiaires et alléger donc votre budget carburant.

En effet, le gouvernement prépare une nouvelle aide à l’achat de voitures électriques plafonnée à 7700 euros, sous le même mécanisme CEE du leasing social. Le « gros rouleur » visé, qui n’a donc pas accès au leasing social, doit appartenir à la classe moyenne dite supérieure, soit limité aux revenus des 6e, 7e et 8e déciles, gagnant entre 27 160 et 34 730 euros de revenus annuels selon l’INSEE. Sur la base du déclaratif, il faut aussi parcourir au moins 12 000 kilomètres par an pour son activité professionnelle. Les contours précis du dispositif évoluent encore. Les véhicules devraient eux aussi être disponibles dès septembre et jusqu’au 31 décembre 2026, même si 50 000 dossiers ont été déposés, contrairement au leasing où le quota est bloqué.

Les occasions aussi

Surprise ! On ne l’attendait plus mais les voitures électriques d’occasion semblent enfin intégrées dans les dispositifs d’aide à la mobilité électrique. Ces modèles de seconde main seraient ainsi disponibles à la location à partir de 50 euros par mois, pour une Renault Zoé par exemple, et jusqu’à 90 ou 100 euros par mois pour une Peugeot e-208, d’après les premières informations. Un prix deux à trois fois inférieur que les tarifs pratiqués sur les voitures électriques neuves.

Les modalités du plan ne sont pas encore dévoilées, notamment en ce qui concerne l’éligibilité des modèles, le montant accordé de l’aide ou les critères pour en bénéficier. Mais ce qui est sûr, c’est que le gouvernement réserve cette prime à au moins 30 000 bénéficiaires issues des professions du soin et de l’accompagnement de vie. Ce ciblage prioritaire porterait ainsi sur les aides à domicile aux faibles revenus et qui utilisent leur véhicule toute la journée pour enchaîner les déplacements chez les patients.

N’oubliez pas aussi que des aides régionales existent pour les particuliers. Certaines métropoles proposent en effet de vous indemniser pour l’achat d’une voiture électrique à hauteur même de 5 000 euros parfois grâce à des dispositifs locaux additionnels à ceux du gouvernement. Renseignez-vous auprès des collectivités, qui ont par exemple gardé leurs zones à faibles émissions.

Cependant toutes ces aides précédemment évoquées ne sont pas automatiquement cumulables. Le leasing social, par exemple, ne peut pas être additionné avec certaines autres primes liées aux certificats d’économie d’énergie. Avant d’acheter ou de louer, mieux vaut donc vérifier son éligibilité directement auprès de votre concessionnaire ou sur les plateformes officielles.