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Opel Vectra 3 Gts

Voiture plaisir à petit prix

Cette berline allemande au noble moteur V6 est une affaire !

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Stéphane Schlesinger

15  

Bien agréable 6-cylindres 3,2 l, ligne élancée, équipement riche, l’Opel Vectra GTS 3.2 s’adresse aux mélomanes qui cherchent une familiale rare et sympa. Très peu chère, cette berline 5 portes se révèle également fiable, mais encore faut-il en trouver une...

Cette berline allemande au noble moteur V6 est une affaire !

Bien avant Audi et BMW, Opel a produit une berlines cinq portes stylées aux faux-airs de coupé. L’A5 Sportback ? La Série 4 Gran Coupé ? De pâles copies ! Vous l’aurez compris, il y a ici un peu de provocation, mais pas uniquement. La marque au Blitz depuis l’Ascona de 1981 décline sa familiale moyenne en berlines à coffre séparé et à hayon. Initialement, cette dernière ne sert qu’à apporter davantage de praticité, et cela se poursuit avec la Vectra, qui remplace l’Ascona en 1988.

Renouvelée en 1995, la Vectra sombre alors aux fins fonds de la fosse de la non-fiabilité, de sorte que pour sa troisième génération, codée C, le constructeur opère des changements drastiques. Déjà, la voiture est dessinée pour inspirer avant tout la solidité, alors que sa devancière cherchait aussi à charmer. De plus, désormais, la variante bicorps se veut plus sportive et dynamique que la tricorps, tout en conservant son hayon, et se voit nommée GTS. Révélée au salon de Genève 2002, la Vectra C bénéficie d’une toute nouvelle plate-forme et se dote d’un essieu arrière multibras, très moderne.

Malgré son allure anguleuse et massive, l'Opel Vectra GTS se signale par un excellent Cx de 0.28.
Malgré son allure anguleuse et massive, l'Opel Vectra GTS se signale par un excellent Cx de 0.28.

Rigoureux, cet ensemble n’a pas peur des fortes puissances, d’ailleurs, un beau V6 3,2 l tout alliage est proposé sur la GTS, qui développe 211 ch grâce à ses 24 soupapes et ses 4 arbres à cames en tête. Oui, à l'époque, on peut s'offrir une berline généraliste dotée d'un moteur noble, comme la Renault Laguna V6, la Peugeot 406 V6, ou encore la Ford Mondeo V6. Deux boîtes à 5 rapports sont au programme, l’une manuelle, l’autre automatique. Les performances se révèlent assez alléchantes : 248 km/h au maxi, pour un 0 à 100 km/h en 7,5 s.

Posée sur une suspension affermie alliée à une assiette abaissée de 20 mm face à la 4 portes, la GTS dispose aussi d’une direction plus rapide et d’un ESP de série. Son équipement se révèle plutôt riche : 6 airbags, clim auto bizone, jantes de 17 en alliage, radio CD, ordinateur de bord, régulateur de vitesse… A 27 900 € (40 800 € actuels selon l’Insee), le prix de la Vectra GTS 3.2 demeure raisonnable. Hélas, elle demeurera confidentielle et disparaîtra pour 2005, à l’occasion du restylage. La plus radicale  OPC la remplace alors.

Commercialisée quelques mois après la berline tricorps, l'Opel Vectra GTS arbore une bien pratique 5e porte mais l'accent est mis sur la sportivité par le marketing
Commercialisée quelques mois après la berline tricorps, l'Opel Vectra GTS arbore une bien pratique 5e porte mais l'accent est mis sur la sportivité par le marketing

Combien ça coûte ?

On s’en doute, la Vectra 3.2 demeure rare sur le marché français. Mauvaise image d’Opel oblige, elle aussi très abordable : de 4 500 € pour une auto de plus de 200 000 km à 9 000 € pour un bel exemplaire de moins de 100 000 km.

L'Opel Vectra GTS cache un coffre plutôt spacieux variant de 480 l à 1 360 l.
L'Opel Vectra GTS cache un coffre plutôt spacieux variant de 480 l à 1 360 l.

Quelle version choisir ?

La plus saine possible, dotée de ses factures d’entretien. Une bonne partie des exemplaires présents en France ont été importés, ce qui n’est pas un problème si l’entretien a été suivi. Mais l’équipement ne sera pas forcément le même que sur les autos immatriculées initialement dans l’Hexagone.

Comme bien d'autres à la fin des années 90/début 2000, l'Opel Vectra C cède à la mode des projecteurs verticaux (Renault Vel Satis, Honda Prelude 5, Ford Fusion)...
Comme bien d'autres à la fin des années 90/début 2000, l'Opel Vectra C cède à la mode des projecteurs verticaux (Renault Vel Satis, Honda Prelude 5, Ford Fusion)...

Les versions collector

Toutes ou aucune ! La Vectra, c’est un peu la  Laguna d’Opel, une voiture maudite dont personne ne veut. Toutefois, un exemplaire impeccable, peu kilométré, dans une couleur étrange et bien optionné pourra retenir l’attention d’un fan du Blitz.

Si on en change la courroie de distribution tous les 8 ans/120 000 km, le V6 3,2 l Z32SE de l'Opel Vectra GTS est très fiable.
Si on en change la courroie de distribution tous les 8 ans/120 000 km, le V6 3,2 l Z32SE de l'Opel Vectra GTS est très fiable.

Que surveiller ?

Les efforts d’Opel en matière de fiabilité ont porté leurs fruits sur la Vectra C. La 3.2 est mécaniquement très fiable, en ayant bénéficié de l’entretien qu’elle mérite. Cela implique de changer la courroie de distribution du V6 Z32SE tous les 120 000 km (ou 8 ans), une opération réclamant un certain budget.

La transmission est solide (attention à bien vidanger l’automatique avant 100 000 km), même si les cardans peuvent avouer des faiblesses. Dans l’habitacle, le vieillissement est globalement bon, même si les boutons de commandes ne sont pas toujours fonctionnels. Attention aussi aux pépins électriques, normal pour une auto de cet âge.

Enfin, sur les exemplaires achetés dans des zones très salées l’hiver, examinez bien les soubassements : la rouille y fait parfois des dégâts, notamment du côté du berceau moteur. Un bilan très positif mais entâché d’un sérieux problèmes : certaines pièces spécifiques sont difficiles à trouver, tout comme les garagistes acceptant d’entretenir ces autos, GM n’étant pas très motivé pour fournir les éléments à changer depuis le rachat d’Opel par Peugeot.

Rapide, sûre et confortable, l'Opel Vectra GTS 3.2 séduit surtout par la sonorité et l'onctuosité de son v6, même s'il ne s'agit pas d'une sportive.
Rapide, sûre et confortable, l'Opel Vectra GTS 3.2 séduit surtout par la sonorité et l'onctuosité de son v6, même s'il ne s'agit pas d'une sportive.

Sur la route

Comme dans bien des Opel, la position de conduite de la Vectra C GTS se révèle bien étudiée, et le siège offre un bon maintien. Au démarrage, quelle douceur ! Le moteur n’émet aucune vibration, puis se signale par sa grande souplesse. Onctueux, il marche mieux passé 2 000 tr/min, et distille ensuite une bien jolie sonorité, alliée à de bonnes performances.

Le tableau de l'Opel Vectra GTS est à l'image de sa ligne : massif et rassurant mais pas très charmeur. Heureusement, il est bien fabriqué.
Le tableau de l'Opel Vectra GTS est à l'image de sa ligne : massif et rassurant mais pas très charmeur. Heureusement, il est bien fabriqué.

Un bloc raffiné et musical, mais pas sportif, les performances étant convenables et la poussée linéaire. En réalité, il se déguste en conduite coulée, où son agrément surprend. La boîte 5, un peu longue mais plaisante à manier, lui convient bien mais révèle que la vraie destination de la GTS reste l’autoroute. Là, l’Opel dispose d’une belle allonge, doublée d’une stabilité excellente. Le niveau sonore contenu ajoute à l’ambiance apaisée, alors que la suspension préserve un confort très acceptable.

Belle habitabilité pour l'Opel Vectra GTS, même si, à cause de la ceinture de caisse très haute, on se sent un peu engoncé dans son habitacle.
Belle habitabilité pour l'Opel Vectra GTS, même si, à cause de la ceinture de caisse très haute, on se sent un peu engoncé dans son habitacle.

Sur route sinueuse, la Vectra se débrouille très correctement, mais si malgré sa précision et sa consistance, la direction manque de ressenti. Le châssis rigoureux rassure, la tenue de route est irréprochable, mais l’arrière rivé au sol et le manque d’agilité n’incitent pas à attaquer. Dommage, car l’allemande freine fort. Enfin, elle consomme moins de 10 l/100 km en moyenne quand on roule cool.

 

L’alternative youngtimer

Opel Vectra 2.5 V6 (1993 – 1995)

Proposée finition CDX, l'Opel Vectra 2.5 V6 est à la fois richement équipée et performante. Mais elle n'existera que de 1993 à 1995, dont restera rare.
Proposée finition CDX, l'Opel Vectra 2.5 V6 est à la fois richement équipée et performante. Mais elle n'existera que de 1993 à 1995, dont restera rare.

Lors de sa présentation en 1988, l’Opel Vectra de première génération étonne. Moins par sa ligne, certes moderne et très aérodynamique mais classique, que par sa qualité générale. Sa finition vaut largement celle de la  Volkswagen Passat 35i contemporaine ! Remportant un grand succès commercial, la Vectra monte en gamme lors de sa mise à jour de 1993. En effet, elle adopte alors un noble V6 2,5 l, développant 170 ch.

Fine et légère (1 245 kg), l’Opel, devient alors très rapide (230 km/h en pointe) tout en franchissant les 100 km/h en 7,8 s. Presque aussi bien que la GTS 3.2 ! La Vectra 2.5 bénéficie aussi d’un équipement riche pour son époque, incluant l’ABS, le double airbag, la clim et les quatre vitres électriques : elle est plus confort que sport. Ce que confirme son comportement sûr mais chaloupé. A partir de 5 000 €.

Opel Vectra GTS 3.2 (2007), la fiche technique

  • Moteur : 6 cylindres en V, 3 175 cm3
  • Alimentation : injection électronique
  • Suspension : jambes McPherson, triangles, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, barre antiroulis (AV) ; essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, barre antiroulis (AR)
  • Transmission : boîte 5 manuelle ou automatique, traction
  • Puissance : 211 ch à 6 200 tr/min
  • Couple : 300 Nm à 4 000 tr/min
  • Poids : 1 450 kg
  • Vitesse maxi : 248 km/h (donnée constructeur)
  • 0 à 100 km/h : 7,5 s (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces d'Opel Vectra C, rendez-vous sur le site de La Centrale.

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Avis Opel Vectra 3 Gts

18,6 /20

Vectra 3 Gts III GTS 1.9 CDTI 120 ELEGANCE 5P (2005)

Par §dri053rL le 05/02/2017

BonjourJe possède actuellement une Opel Vectra diesel de 2006. J en suis très satisfaite. Par contre elle a 111000 km au compteur et m a déja fait la panne de l alternateur donc nous l avons remplacer il y a maintenant 1 mois. A ce jour mon voyant avec la clé s allume en permanence j ai fait faire un diagnostic avec la balise qui m indique que mon capteur de position d arbre a cames est hs. Le soucis est que mon capteur se situe en dessous de ma distri qui a ete faite a 78000 km donc pas a faire. Comment puis je changer mon capteur sans faire ma distri? Est ce que c possible ou faut il faire la distri avec?Merci pour vos reponses

19,2 /20

Vectra 3 Gts III GTS 3.2 V6 ELEGANCE 5P (2003)

Par §epi317sJ le 16/11/2015

V6 PARFAITE en ESSENCE depuis 2003 et 108000 KmElle a du punch (210cv, + de 245Kmh) et elle n'a JAMAIS eu de pb en 12,5 ans !Conso autoroute = 9l/100km, et sur route environ 10,5l.J'ai horreur du mazout (çà me suffit pour le chauffage), des vannes EGR, des turbos qui cassent, et en plus çà PUE. Sans être belle, elle a de la classe, elle est discrète, elle n'est pas bling bling comme une BMW et lourdingue comme une Mercedes.Les 3 autres avis sur la GTS concernent des mazouts et donc de gros kilométrage.Les notes sont très sévères et absolument pas représentatives de ce modèle GTS de la marque Allemande.Ma voiture coûtait 28500€ au catalogue,et était très bien placée en rapport qualité prix. Je vais faire plaisir à mon neveu (28 ans) en lui proposant cette berline à - de 4000€ (cote 5000), et moins de 110 Kkm.La remplaçante sera une Maserati QP.

8,6 /20

Vectra 3 Gts III GTS 2.2 16S DTI 117 5P (2003)

Par §Jer520Mr le 24/06/2015

Véhicule acheté à 147 000 km pour son look. Première semaine, première panne. Point morau hs. Puis perte de puissance et moteur en mode dégradé, durites de retour de gazole poreuse, à remplacer. Tremblement dans la caisse, problème introuvable. Turbo hs à 165 000 km. Siège conducteur usé et même déchiré à 160 000 km.Les freins ne supporte pas le poids de la voiture, au bout de trois gros freinage, surchauffe et plus de freins, très dangereux, probablement dû à des plaquettes de mauvaise qualité.Points positifs Joli look Très bonne tenue de route

2 /20

Vectra 3 Gts III GTS 2.0 T ELEGANCE 5P (2004)

Par §Sat014gO le 14/01/2015

Bonjour,Nous possédons 1 Opel Vectra GTS Elégance nous en sommes très dessus car depuis que nous l'avions achetez c'est problème sur problème crevaison dès l'achat depuis un certain moment c'est cette p...... de vanne EGR que nous e....... la voiture bloque à 30 donc faut éteindre le véhicule et le redémarrer nous signale toujours problème de feu rouge arrière droit alors que celui çi fonctionne très bien

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