Ford Mondeo 2.5 V6 vs VW Passat V5, roturières aux cœurs nobles, dès 2 000 €

Les forces en présence

Ford Mondeo II V6 (2000-2005) : berline 5 places, 6 cylindres en V, 2,5 l atmo, 170 ch, 1 410 kg, à partir de 2 000 €.

VW Passat B5 V5 (2000-2003) : berline 5 places, 5 cylindres en quinconce, 2,3 l atmo, 170 ch, 1 441 kg, à partir de 3 500 €.

A la tombée de l’an 2000, on a assisté à une pluie de nouveautés, dont la Ford Mondeo II n’est pas la moindre dans la catégorie des grandes routières. Capitalisant sur l’image de bon rapport qualité/prix de sa devancière, elle tente de se donner des airs solides en s’inspirant d’une de ses rivales les plus dangereuses : la VW Passat B5. Celle-ci a en effet su s’attirer un large public en offrant une qualité de finition remarquable tout en contenant ses prix. C’est l’occasion d’opposer ces deux spacieuses autos de très grande série dans des versions à la motorisation noble : un V6 2,5 l pour la Ford, et un 5-cylindres en quinconce, disposition originale, pour la VW. A l’époque, de tels moteurs permettaient de faire d’abord et avant tout le choix de l’agrément, chose qui n’est plus possible à l’heure actuelle, dans cette catégorie moribonde.

Présentation : deux grandes routières généreusement motorisées

Si la Mondeo de deuxième génération, lancée fin 2000, arbore un look ciselé et anguleux, à l’opposé des lignes molles de sa devancière, elle dérive de celle-ci. Elle en récupère la plateforme, puis en étire l’empattement de 5 cm, au bénéfice de l’habitabilité, tout en en conservant les excellents trains roulants. A l’avant, on trouve des jambes McPherson, et à l’arrière l’essieu Quadrilink à quatre bras, comme son nom l’indique.

Sous le capot, la Mondeo II arbore de nouveaux blocs diesels, mais conserve l’excellent V6 2,5 l apparu en 1994. Doté de 4 arbres à cames en tête commandant 24 soupape et d’une admission dynamique, il se signale par sa légèreté et sa sonorité, mais sa puissance demeure assez banale : 170 ch. Elle profite néanmoins de performances intéressantes : 224 km/h au maxi, pour un 0 à 100 km/h en 8,6 s.

En France, la Mondeo V6 est proposée en trois carrosseries (berline 5 portes, berline 4 portes et break) ainsi que deux finitions. La Trend (dès 151 000 F soit 30 200 € actuels selon l’Insee), qui offre la clim, le volant réglable dans les deux plans, les 4 vitres et rétros électriques, l’ESP. Et la Ghia qui a ajoute à ceci la sellerie velours, les jantes en alliage, la radio-CD, l’ordinateur de bord, la clim auto, les miroirs de courtoisie éclairés ou encore le rétro intérieur électrochrome (dès 159 000 F, soit 31 800 € actuels selon l’Insee).

Entamant une carrière encourageante, la Mondeo est légèrement revue à la mi-2003. La V6 gagne une boîte 6 et une nouvelle variante, la luxueuse Elance (sièges électriques revêtus de cuir et d’Alcantara). Mais la Trend est retirée Une transmission automatique à commandes séquentielles apparaît également en option. En 2005, la grande Ford est à nouveau mise à jour, mais cette fois, le moteur V6 2,5 l passe à la trappe.

A son apparition en 1996, la Volkswagen Passat de génération B5 secoue la catégorie des grandes routières. En effet, pour un prix raisonnable, elle offre une qualité de finition remarquable et un équipement intéressant. Dérivant de l’Audi A4, elle se dote de trains roulants assez raffinés, composés de bras superposés à l’avant et d’un essieu de torsion à l’arrière sur les versions traction (ou de roues réellement indépendantes sur les Synchro). Le tout s’emballe d’une carrosserie assez étonnante, au toit en arc de cercle et au vitrage latéral bombé. De surcroît, le CX se révèle remarquable : 0.27. Dans la large palette de moteurs, on découvre dès 1997 un original bloc dit VR5, en fait un VR6 amputé d’un cylindre.

Ce 2,3 l dispose en quelque sorte de deux bancs, l’un comptant 3 cylindres, l’autre 2, et ils sont tellement serrés qu’une culasse unique suffit. Celle-ci contient deux arbres à cames en tête actionnant 20 soupapes, ce qui permet à ce bloc de développer alors 150 ch. Fin 2000, la Passat, qui a connu un immense succès commercial, bénéficie d’un restylage assez important.

Le museau est redessiné, de même que les feux arrière, l’équipement enrichi, alors que le 2,3 l grimpe à 170 ch. Pointant à 228 km/h, cette Passat n’existe qu’en finition Carat très bien équipée : sellerie cuir/Alcantara, clim auto, régulateur de vitesse, ordinateur de bord, jantes alliage, 4 vitres et rétros électriques, chargeur CD, essuie-glaces automatiques… Le prix est en conséquence : 197 115 F (39 400 € actuels selon l’Insee). En 2003, le moteur V5 est retiré du catalogue, remplacé par le 1,8 l turbo.

Fiabilité/entretien : deux autos globalement fiables

Eprouvé lorsqu’il équipe la Mondeo II, le V6 2,5 l, équipé d’une chaîne de distribution (à contrôler vers les 150 000 km) ne fait pas parler de lui. Bien entretenu, il s’avère fort robuste. Ce sont ses périphériques qui lâchent d’abord, comme la pompe à eau, les clapets d’admission dynamique (attention s’il n’a aucun punch avant 3 000 tr/mn) et le volant moteur bi-masse.

Pas de souci particulier côté boîte, mais les silentblocs de suspension avant ne sont pas très endurants. Dans l’habitacle, la finition demeure moyenne et l’électronique parfois joueuse. Pour sa part, la carrosserie finit par rouiller au niveau des passages de roue, les boucliers ne sont pas toujours bien clipsés, et les poignées de porte se révèlent fragiles. Mais, là encore, rien de catastrophique pour une auto de cet âge.

Dérivant du VR6 qui a fait ses preuves, le VR5 de la Passat ne souffre d’aucune tare particulière. Disposant, comme le V6 Ford, d’une chaîne de distribution (à vérifier vers 150 000 km là aussi), il est en outre facile à entretenir. Il pâtit à la longue de quelques soucis de capteurs, et dans quelques cas, le boîtier gérant l’injection est à changer.

Pas de problèmes particuliers côté boîte (à condition qu’elle soit vidangée régulièrement), mais la suspension avant, complexe, ne vieillit pas très bien. Les soufflets de cardan sont également sensibles. Pas de souci côté carrosserie, même si de la corrosion finit par apparaître, alors que l’habitacle endure sans coup férir le passage des ans.

Avantage : égalité. Les deux moteurs sont robustes, mais le VW semble plus enclin aux ennuis électroniques. Cela dit, la Passat est aussi mieux construite que la Mondeo.

Vie à bord : on prend ses aises, surtout dans la Ford

A bord de la Ford, le tableau de bord arbore un dessin très… VW ! La finition se révèle très convenable, mais ce qu’on apprécie le plus, c’est l’espace disponible, en largeur, en longueur et en hauteur. Les passagers arrière ne seront pas gênés aux jambes ! De surcroît, on se trouve plutôt bien installé dans ces sièges agréables. En finition Elance, ou Ghia agrémentée de quelques options, l’ambiance est même relativement cossue. Contrairement à la Passat, la Mondeo est disponible en berline 5 portes, très pratique avec son hayon arrière.

Dans la Passat, on constate effectivement que le dessin du tableau de bord est réussi, mais c’est encore la finition qui flatte le plus le regard. Plastiques top qualité, assemblage rigoureux, ciel de toit soigné : on se croirait dans une Audi. Les VW actuelles pourraient s’inspirer de ce cockpit !

L’habitabilité ne vaut toutefois pas celle de la Ford, surtout à l’arrière, où le pavillon très plongeant limite la place en hauteur. Les genoux seront également plus à l’étroit. Heureusement, on est bien assis, toutes les Passat V5 170 ch profitent d’un bel équipement, et d’une ambiance à bord plus chic que celle de la Ford.

Avantage : VW. Quoiqu’un peu moins spacieuse que la Mondeo, la Passat prend le dessus grâce à sa finition particulièrement léchée et son équipement très riche.

Sur la route : une Ford au châssis étonnant

On dispose de réglages très amples dans la Mondeo, pour le volant (en hauteur et profondeur) ainsi que le siège. Du coup, la position de conduite est irréprochable. Dès le démarrage, le son du V6 met de bonne humeur. Souple, il est disponible à tous les régimes (quel beau chant à l’abord de la zone rouge !) et distille des performances pas impressionnantes mais appréciables. Cela dit, la 5 très longue induit des relances molles, d’où la nécessité de recourir au levier de vitesses, agréable à manier.

Le châssis convainc plus que le moteur. La direction, franche, rapide, consistante et communicative permet de bien sentir le train avant, très précis, alors que le châssis apparaît très équilibré. L’adhérence abonde, donc la Ford se montre fort efficace et plaisante à la fois, d’autant que son amortissement concilie joliment confort et maintient de caisse. Et avec les jantes de 16, la filtration est irréprochable. Enfin, le freinage ne suscite pas la critique.

A bord de la Passat, on profite, pour les mêmes raisons que dans la Ford qui s’est inspirée d’elle, d’une excellente position de conduite, même si on se sent un peu engoncé. A démarrage, un son doux et feutré émane de l’avant : le V5 délivre lui aussi une belle musique. S’il a un peu moins de coffre et de douceur que le V6 Ford, il monte un peu plus haut dans les tours, là aussi en flattant les oreilles, et au final, les performances des deux autos demeurent très proches.

Dynamiquement, en revanche, la Passat marque le pas. Elle demeure parfaitement sûre, mais son amortissement ne vaut pas celui de la Ford. En effet, la VW est à la fois plus ferme et moins bien tenue. La précision de conduite est également en retrait : volant moins communicatif, train avant moins précis, équilibre général un peu moins bon. Mais attention, cela ne signifie pas que la Passat est une mauvaise auto, loin de là : elle se montre quoi qu’il arrive sûre et préserve un confort plus que convenable. Et freine très bien.

Avantage : Ford. Le châssis de la Mondeo impressionne par sa rigueur et son agrément, la Passat se contentant de (bien) faire le job. Le V6 Ford et le V5 VW se valent côté plaisir.

Budget : pas chères mais gourmandes

Malgré sa noble motorisation, la Mondeo 2.5 V6 ne vous ruinera pas à l’achat. Elle se déniche dès 2 000 € en très bon état, avec 200 000 km compteur, mais en 4 portes. Les 5 portes sont un peu plus chères (+ 500 €). A 3 000 €, on peut trouver une auto de moins de 120 000 km, et à 6 000 €, on a vu un exemplaire impeccable et bien équipé totalisant à peine 80 000 km. Côté consommation, comptez 10 l/100 km en moyenne.

La Passat V5 n’est pas chère dans l’absolu, mais un peu plus que la Ford. Elle réclame 3 500 € en très bon état, avec toutefois un kilométrage dépassant le chiffre des 200 000. A 4 500 €, on peut espérer trouver une auto de moins de 150 000 km… après de longues recherches car le modèle n’est vraiment pas courant. Ce qui renforce son attrait ! La consommation est équivalente à celle de la Mondeo : 10 l/100 km.

Avantage : Ford. Moins chère à l’achat et pas plus gourmande que la Passat, la Mondeo remporte ici la victoire.

Verdict : une Ford plus dynamique et moins chère

La Ford rafle ici la mise d’abord pour son châssis, de référence à son époque. Elle séduit aussi par ses prix serrés, son moteur très agréable et sa bonne fiabilité. Ses performances sont suffisantes, mais elle boit pas mal et sa finition reste moyenne. Un très bon choix pour véhiculer sa famille tout en goûtant au son du V6 !

La VW dispose, elle aussi, d’un très bon moteur, même s’il est atypique. Sa qualité de finition suscite le respect et elle profite d’une fiabilité satisfaisante. Reste que dynamiquement, la Passat se fait distancer par la Ford et qu’elle coûte plus cher. Mais son équipement plus riche et sa présentation plus chic séduiront certains.

Le classement final

Thème Avantage Fiabilité/entretien Egalité Vie à bord VW Sur la route Ford Budget Ford Verdict Ford

> Pour trouver des annonces, rendez-vous sur le site de La Centrale : Ford Mondeo V6 et VW Passat B5.5.