Cette familiale au superbe flat-six n’est pas une Porsche donc ne coûte pas très cher

Non, le moteur à 6 cylindres à plat n’est pas une exclusivité de Porsche. Et encore moins son invention. Par exemple, bien avant la 911, Chevrolet avait lancé sa Corvair qui s’en équipait dès 1960. Puis Subaru a suivi en 1987 avec son coupé XT, ce type de bloc se retrouvant également dans les familiales Legacy de 3e et 4e génération.

Cette dernière apparaît en 2003 et se signale par une ligne plus agressive que celle de sa devancière. Au sein de sa gamme de moteurs, le flat-six occupe la place de fleuron avec sa cylindrée de 3,0 l, son calage variable de l’admission, ses quatre arbres à cames en tête et ses 24 soupapes. Une belle pièce qui délivre 245 ch, mais s’attèle obligatoire à une boîte auto à 5 rapports.

Celle-ci mange un peu de puissance, qui n’est d’ailleurs pas excessive vu la sophistiquée transmission intégrale permanente livrée d’office (visco-coupleur central, différentiel arrière à glissement limité), au bénéfice de la motricité. On relève aussi des trains roulants raffinés, composés d’une triangulation avant et d’un essieu multibras à l’arrière : une belle panoplie annonciatrice de qualités routières de premier plan. Pas de trop vu la vitesse maxi de 237 km/h.

Voulue haut de gamme, la Legacy 3.0R bénéficie d’un équipement riche : clim auto, sellerie cuir à réglages électriques, régulateur de vitesse, sono, GPS, toit ouvrant, ESP… Le tout est facturé 38 700 €, soit 54 250 € actuels selon l’Insee. Un break est également proposé, mais ces variantes, gourmandes, ne connaîtront en France que des ventes symboliques, le réseau Subaru étant par ailleurs embryonnaire.

En fin d’année, la Legacy bénéficie d’une excellente avancée pour les fans de conduite active : une boîte 6 manuelle. Les performances progressent (243 km/h au maxi), la consommation régresse, que demander de plus ? Une suspension affûtée, des jantes de 18 pouces, une gestion électronique plus raffinée de la transmission : c'est ce que propose cette version dite Spec B.

Fin 2006, la Legacy est revue : les sièges sont redessinés, le tableau de bord modifié, le volant adopte enfin un réglage en profondeur, alors que la boîte auto, modernisée, se dote de trois modes de conduite sélectionnables par molette, et de palettes au volant (système SI-Drive). La Legacy est retirée en 2009, et sa remplaçante n’est pas importée en flat-six.

Combien ça coûte ?

Une belle 3.0R phase 1, en berline ou break, débute à 6 000 €, en dépassant les 200 000 km, alors qu’il faut dépasser les 10 000 € pour rester aux alentours de 100 000 km. Les phases 2 réclament au moins 1 500 € supplémentaires. Quant aux Spec B, elles sont beaucoup plus chères, puisque le minimum sera justement de 10 000 € pour exemplaire se situant largement au-dessus des 200 000 km.

Quelle version choisir ?

Une phase 1 bien suivie représentera le meilleur rapport qualité/prix, surtout qu’on parvient à en trouver. Les phases 2 sont mieux, mais plus chères et bien difficiles à dénicher.

Les versions collector

Là, ce sera la Spec B, surtout en break, de par son agrément et sa rareté.

Que surveiller ?

Le moteur flat-six EZ30 est d’une robustesse remarquable, s’il a été bien entretenu, chose facilitée par la présence d’une chaîne de distribution bien conçue. Les passionnés recommandent de le vidanger tous les 10 000 km, mais tous les 100 000 km maxi, il faut changer les six bougies, ce qui coûte cher vu l’accès problématique.

A surveiller, l’état des durits d’eau, un mauvais état et des fuites se traduisant vite par une rupture des joints de culasse. Attention aussi à la section centrale en V de l’échappement, faiblarde mais réparable. Pas de problème particulier sur la transmission, très endurante, mais demandant une vidange tous les 60 000 km.

La suspension vieillit de façon classique, mais tant qu’à regarder sous la voiture, traquez les traces de corrosion sur les berceaux et les passages de roue, notamment dans le cas de voitures venues de zones très salées l’hiver. Enfin, l’habitacle résiste bien au temps, mais un examen des fonctions électriques sera toujours utile, d'autant que les pièces détachées sont chères.

Moteur musical et rageur passé 5 000 tr/min, châssis très efficace et communicatif, confort préservé : la Subaru Legacy 3.0R, ici en 2004, cumule les atouts. Mais elle est trop gourmande.

Sur la route

Discrète et élégante, la Legacy ne laisse en rien deviner sa puissance de feu. A bord, il en va de même : présentation plaisante, belle finition, mais pas de trace de sportivité. Grâce au siège confortable, on est bien installé au volant, même si celui-ci, sur cet exemplaire de 2004, ne se règle pas en profondeur.

Au démarrage, on n’est pas déçu : une belle sonorité de flat-six envahit l’habitacle. Ensuite, elle se fait très discrète, alors que la boîte auto, très douce, reste un peu lente, et musèle le moteur. Mais celui-ci, passé 5 000 tr/min et jusqu’à 7 000 tr/min se met à sonner exactement comme il faut et dévoile un punch assez étonnant. Ça marche !

Le châssis est remarquable : précis, équilibré, très adhérent et doté d’une motricité totale. La voiture communique joliment, et si elle prend un peu de roulis, elle n’en demeure pas moins très efficace, tout en demeurant tolérante sur les bosses. On reprochera à la Subaru son freinage à l’attaque molle et sa consommation élevée : 12 l/100 km en moyenne.

L’alternative youngtimer

Subaru Legacy turbo (1992 – 1994)

Remplaçant la Leone qui a été le fer de lance de Subaru, la Legacy de première génération sort dès 1989. Seulement, elle mettra plusieurs années à arriver en France, où la marque japonaise est restée inconnue jusqu’en 1992. Chez nous, elle sera proposée en plusieurs versions, dont la très puissance Turbo, dotée d’un flat-four 2,0 l de 200 ch. Ce, afin de surfer sur l'image sportive que la marque veut se forger en Europe, notamment avec son Impreza en rallye.

Allié à une boîte 5 manuelle et une transmission intégrale permanente, il fait de la Legacy une familiale très rapide et efficace (230 km/h en pointe), qui plus est dotée d’un bel équipement. Disponible en berline et en break, la Legacy Turbo demeurera très confidentielle chez nous. A partir de 14 000 €.

Subaru Legacy 3.0R 2004, la fiche technique

Moteur : 6 cylindres à plat, 2 999 cm3

Alimentation : injection électronique

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, amort, barre antiroulis (AV) ; multibras, ressorts hélicoïdaux, amort., barre antiroulis

Transmission : boîte 5 auto, quatre roues motrices

Puissance : 245 ch à 6 000 tr/min

Couple : 297 Nm à 4 400 tr/min

Poids : 1 470 kg

Vitesse maxi : 237 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 8,2 secondes (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces de Subaru Legacy 3.0R rendez-vous sur le site de La Centrale.