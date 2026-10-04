Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Subaru Legacy 2

Voiture plaisir à petit prix

Cette familiale au superbe flat-six n’est pas une Porsche donc ne coûte pas très cher

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Stéphane Schlesinger

7  

Magnifique moteur 6-cylindres à plat, puissance importante, transmission intégrale, la spacieuse Subaru Legacy 3.0R a tout pour délivrer un grand agrément de conduite, et pourtant, elle demeure abordable. Reste à en trouver une…

Cette familiale au superbe flat-six n’est pas une Porsche donc ne coûte pas très cher

Non, le moteur à 6 cylindres à plat n’est pas une exclusivité de Porsche. Et encore moins son invention. Par exemple, bien avant la 911, Chevrolet avait lancé sa Corvair qui s’en équipait dès 1960. Puis Subaru a suivi en 1987 avec son coupé XT, ce type de bloc se retrouvant également dans les familiales Legacy de 3e et 4e génération.

Cette dernière apparaît en 2003 et se signale par une ligne plus agressive que celle de sa devancière. Au sein de sa gamme de moteurs, le flat-six occupe la place de fleuron avec sa cylindrée de 3,0 l, son calage variable de l’admission, ses quatre arbres à cames en tête et ses 24 soupapes. Une belle pièce qui délivre 245 ch, mais s’attèle obligatoire à une boîte auto à 5 rapports.

Fin 2003, la Subaru Impreza de 4e génération apparaît, et s'équipe en haut de gamme 3.0R d'un alléchant flat-six 3,0 l de 245 ch.
Fin 2003, la Subaru Impreza de 4e génération apparaît, et s'équipe en haut de gamme 3.0R d'un alléchant flat-six 3,0 l de 245 ch.

Celle-ci mange un peu de puissance, qui n’est d’ailleurs pas excessive vu la sophistiquée transmission intégrale permanente livrée d’office (visco-coupleur central, différentiel arrière à glissement limité), au bénéfice de la motricité. On relève aussi des trains roulants raffinés, composés d’une triangulation avant et d’un essieu multibras à l’arrière : une belle panoplie annonciatrice de qualités routières de premier plan. Pas de trop vu la vitesse maxi de 237 km/h.

Même vue de l'arrière, la Subaru Legacy 3.0R reste d'une grande discrétion : un pur "sleeper" comme on dit. Ici en 2003.
Même vue de l'arrière, la Subaru Legacy 3.0R reste d'une grande discrétion : un pur "sleeper" comme on dit. Ici en 2003.

Voulue haut de gamme, la Legacy 3.0R bénéficie d’un équipement riche : clim auto, sellerie cuir à réglages électriques, régulateur de vitesse, sono, GPS, toit ouvrant, ESP… Le tout est facturé 38 700 €, soit 54 250 € actuels selon l’Insee. Un break est également proposé, mais ces variantes, gourmandes, ne connaîtront en France que des ventes symboliques, le réseau  Subaru étant par ailleurs embryonnaire.

D'emblée, la Subaru Legacy 3.0R est proposée en un élégant break SW, qui avale jusqu'à 1 659 l de bagages banquette rabattue.
D'emblée, la Subaru Legacy 3.0R est proposée en un élégant break SW, qui avale jusqu'à 1 659 l de bagages banquette rabattue.

En fin d’année, la Legacy bénéficie d’une excellente avancée pour les fans de conduite active : une boîte 6 manuelle. Les performances progressent (243 km/h au maxi), la consommation régresse, que demander de plus ? Une suspension affûtée, des jantes de 18 pouces, une gestion électronique plus raffinée de la transmission : c'est ce que propose cette version dite Spec B.

Fin 2004, la Subaru Legacy 3.0R se décline en Spec B, variante à boîte manuelle, jantes de 18 et suspension affûtée.
Fin 2004, la Subaru Legacy 3.0R se décline en Spec B, variante à boîte manuelle, jantes de 18 et suspension affûtée.

Fin 2006, la Legacy est revue : les sièges sont redessinés, le tableau de bord modifié, le volant adopte enfin un réglage en profondeur, alors que la boîte auto, modernisée, se dote de trois modes de conduite sélectionnables par molette, et de palettes au volant (système SI-Drive). La Legacy est retirée en 2009, et sa remplaçante n’est pas importée en flat-six.

En 2006, la Subaru Legacy bénéficie d'un léger restylage (projecteurs, boucliers), alors que la boîte auto est améliorée.
En 2006, la Subaru Legacy bénéficie d'un léger restylage (projecteurs, boucliers), alors que la boîte auto est améliorée.

Combien ça coûte ?

Une belle 3.0R phase 1, en berline ou break, débute à 6 000 €, en dépassant les 200 000 km, alors qu’il faut dépasser les 10 000 € pour rester aux alentours de 100 000 km. Les phases 2 réclament au moins 1 500 € supplémentaires. Quant aux Spec B, elles sont beaucoup plus chères, puisque le minimum sera justement de 10 000 € pour exemplaire se situant largement au-dessus des 200 000 km.

A l'arrière de la Subaru Legacy 2006, on note de nouveaux feux et un bouclier redessiné mais guère plus.
A l'arrière de la Subaru Legacy 2006, on note de nouveaux feux et un bouclier redessiné mais guère plus.

Quelle version choisir ?

Une phase 1 bien suivie représentera le meilleur rapport qualité/prix, surtout qu’on parvient à en trouver. Les phases 2 sont mieux, mais plus chères et bien difficiles à dénicher.

Après le restylage de 2006, la Subaru Legacy se décline toujours en Spec B, y compris en break. Une variante très rare.
Après le restylage de 2006, la Subaru Legacy se décline toujours en Spec B, y compris en break. Une variante très rare.

Les versions collector

Là, ce sera la Spec B, surtout en break, de par son agrément et sa rareté.

Pas très poussé, le six-cylindres à plat de la Subaru Legacy 3.0R se révèle d'une fiabilité redoutable s'il a été correctement entretenu.
Pas très poussé, le six-cylindres à plat de la Subaru Legacy 3.0R se révèle d'une fiabilité redoutable s'il a été correctement entretenu.

Que surveiller ?

Le moteur flat-six EZ30 est d’une robustesse remarquable, s’il a été bien entretenu, chose facilitée par la présence d’une chaîne de distribution bien conçue. Les passionnés recommandent de le vidanger tous les 10 000 km, mais tous les 100 000 km maxi, il faut changer les six bougies, ce qui coûte cher vu l’accès problématique.

A surveiller, l’état des durits d’eau, un mauvais état et des fuites se traduisant vite par une rupture des joints de culasse. Attention aussi à la section centrale en V de l’échappement, faiblarde mais réparable. Pas de problème particulier sur la transmission, très endurante, mais demandant une vidange tous les 60 000 km.

La suspension vieillit de façon classique, mais tant qu’à regarder sous la voiture, traquez les traces de corrosion sur les berceaux et les passages de roue, notamment dans le cas de voitures venues de zones très salées l’hiver. Enfin, l’habitacle résiste bien au temps, mais un examen des fonctions électriques sera toujours utile, d'autant que les pièces détachées sont chères.

Cette familiale au superbe flat-six n’est pas une Porsche donc ne coûte pas très cherMoteur musical et rageur passé 5 000 tr/min, châssis très efficace et communicatif, confort préservé : la Subaru Legacy 3.0R, ici en 2004, cumule les atouts. Mais elle est trop gourmande.

Sur la route

Discrète et élégante, la Legacy ne laisse en rien deviner sa puissance de feu. A bord, il en va de même : présentation plaisante, belle finition, mais pas de trace de sportivité. Grâce au siège confortable, on est bien installé au volant, même si celui-ci, sur cet exemplaire de 2004, ne se règle pas en profondeur.

Belle présentation et équipement complet pour la Subaru Legacy 3.0R 2004, même si le volant ne se règle pas en profondeur.
Belle présentation et équipement complet pour la Subaru Legacy 3.0R 2004, même si le volant ne se règle pas en profondeur.

 Au démarrage, on n’est pas déçu : une belle sonorité de flat-six envahit l’habitacle. Ensuite, elle se fait très discrète, alors que la boîte auto, très douce, reste un peu lente, et musèle le moteur. Mais celui-ci, passé 5 000 tr/min et jusqu’à 7 000 tr/min se met à sonner exactement comme il faut et dévoile un punch assez étonnant. Ça marche ! 

Belle habitabilité et sellerie confortable pour la Subaru Legacy 3.0R, qui offre par ailleurs un coffre très pratique en version SW. Ici en 2004.
Belle habitabilité et sellerie confortable pour la Subaru Legacy 3.0R, qui offre par ailleurs un coffre très pratique en version SW. Ici en 2004.

Le châssis est remarquable : précis, équilibré, très adhérent et doté d’une motricité totale. La voiture communique joliment, et si elle prend un peu de roulis, elle n’en demeure pas moins très efficace, tout en demeurant tolérante sur les bosses. On reprochera à la Subaru son freinage à l’attaque molle et sa consommation élevée : 12 l/100 km en moyenne.

 

L’alternative youngtimer

Subaru Legacy turbo (1992 – 1994)

Arrivée en France après plusieurs années de commercialisation, la Subaru Legacy Turbo de première génération ne manque pas d'attrait avec ses 200 ch et sa transmission intégrale.
Arrivée en France après plusieurs années de commercialisation, la Subaru Legacy Turbo de première génération ne manque pas d'attrait avec ses 200 ch et sa transmission intégrale.

Remplaçant la Leone qui a été le fer de lance de Subaru, la Legacy de première génération sort dès 1989. Seulement, elle mettra plusieurs années à arriver en France, où la marque japonaise est restée inconnue jusqu’en 1992. Chez nous, elle sera proposée en plusieurs versions, dont la très puissance Turbo, dotée d’un flat-four 2,0 l de 200 ch. Ce, afin de surfer sur l'image sportive que la marque veut se forger en Europe, notamment avec son  Impreza en rallye. 

Allié à une boîte 5 manuelle et une transmission intégrale permanente, il fait de la Legacy une familiale très rapide et efficace (230 km/h en pointe), qui plus est dotée d’un bel équipement. Disponible en berline et en break, la Legacy Turbo demeurera très confidentielle chez nous. A partir de 14 000 €.

Subaru Legacy 3.0R 2004, la fiche technique

  • Moteur : 6 cylindres à plat, 2 999 cm3
  • Alimentation : injection électronique
  • Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, amort, barre antiroulis (AV) ; multibras, ressorts hélicoïdaux, amort., barre antiroulis
  • Transmission : boîte 5 auto, quatre roues motrices
  • Puissance : 245 ch à 6 000 tr/min
  • Couple : 297 Nm à 4 400 tr/min
  • Poids : 1 470 kg
  • Vitesse maxi : 237 km/h (donnée constructeur)
  • 0 à 100 km/h : 8,2 secondes (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces de Subaru Legacy 3.0R rendez-vous sur le site de La Centrale.

7  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Subaru Legacy 2

Subaru Legacy 2

SPONSORISE

Achetez votre Subaru Legacy 2

En occasion avec Logo La Centrale

Toutes les annonces d'occasion Subaru Legacy 2

Avis Subaru Legacy 2

18,4 /20

Legacy 2 II 2.0 D 150 4WD SPORT 4P (2013)

Par §Tho774rm le 13/10/2020

Bientôt 80000 km.Magnifique voiture confortable, spacieuse, silencieuse.On ne la croise pas à tous coins de rue...Tenue de route formidable et moteur coupleux et absent de vibrations.La transmission est irreprochable et la consommation est plus que raisonnable vu mon utilisation (quasi uniquement des routes de montagne).Seul reproche à faire: l'intervalle des révisions ( tous les 15000kms).Belle réussite, bravo Subaru!

17,8 /20

Legacy 2 II 2.0 D 150 SPORT 4P (2011)

Par §pri372fl le 30/08/2015

Un véhicule qui n'est plus commercialisé mais c'est aussi ce qui fait son charme. Une belle berline, grand coffre, beaucoup de place à l'arrière. Moteur très silencieux, très discret en accélération. Tenue de route royale. Quelques bruits de vent mais rien de grave. Consommation autour de 7l. Rayon de braquage très court ce qui en fait une voiture très maniable. J'aurais aimé ce modèle avec boite auto et espère que le nouveau modèle retrouvera une place au catalogue ?

18 /20

Legacy 2 II 2.0 D 150 4WD SPORT 4P (2013)

Par §phi541ZO le 16/12/2014

Excellente voiture, injustement méconnue. De grandes qualités routières, spacieuse, confortable malgré des suspensions fermes garantes de la tenue de cap imperturbable avec la transmission 4x4 véritable (permanente). Aucune panne en 2 ans, consommation moyenne de 7l sur route et 8l en ville.De très bonnes reprises dans une grande souplesse grâce au moteur boxer diesel silencieux. Intérieur très agréable et clair, surtout en beige, très bonnes visibilité et maniabilité. Excellent éclairage et bon freinage manquant légèrement de mordant. Petit défaut: le démarrage par bouton parfois un peu long (check up automatique).Très grand coffre et beaucoup de place aux jambes y compris à l'arrière. Frein de parking électro-pneumatique très pratique. Choisir un bon concessionnaire (peu nombreux en France: auto achetée et entretenue en Belgique). En résumé: étonnant équilibre entre confort et sportivité.

16,8 /20

Legacy 2 II 2.0 D 150 CLUB (2008)

Par §ryd561lk le 31/01/2014

J'ai fait un peu plus de 10 000 km avec ma légacy berline. Très content de cette voiture. Elle est très agréable à conduire, avec une tenue de route remarquable, un moteur très silencieux et qui monte dans les tours sans s'essouffler. Les seuls reproches seraient une suspension un peu ferme et une pédale d'embrayage un peu dure, qui devient vite pénible dans des bouchons. Une boite 5 vitesses pour les modèles avant 2009.Ma conso ne dépasse jamais 7,0l/100 en roulant le pied lourd, sinon 6,4l/100 en conduite normale. Donc véhicule très appréciable mais avec peu de recul sur la fiabilité de ce nouveau moteur boxer diesel.

Voir tous les avis Subaru Legacy 2

Forum Subaru Legacy 2

Aller sur le forum Subaru Legacy 2