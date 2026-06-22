Cette Koenigsegg est la voiture Lego la plus rapide du monde

Lego et Koenigsegg viennent de repousser les limites du jouet grandeur nature. Pour célébrer l’arrivée de la nouvelle Sadair’s Spear Technic, les deux marques ont construit une réplique à l’échelle 1. Elle se compose de 327 906 briques et se montre capable de rouler pour de vrai. Et pas seulement sur un parking.

Présentée au célèbre Festival of Speed de Goodwood, cette Koenigsegg en Lego a atteint très exactement 111 km/h dans la montée britannique. De quoi établir un nouveau record pour un véhicule Lego pilotable. C’est plus du double du précédent record fixé à seulement 50 km/h. Aux commandes, le pilote d’essai de Koenigsegg Markus Lundh n’a pas ménagé ce véhicule hors norme. Malgré ses 1 800 kg -dont seulement 400 kg de véritables briques Lego- l’auto a démontré un niveau de finition impressionnant. Les portes fonctionnent, la section arrière est mobile et le système « Ghost Mode » animant tous les ouvrants est opérationnel.

Un projet de longue haleine

La construction a nécessité plus de 9 400 heures de travail. Cette démonstration accompagne le lancement du modèle Lego Technic Sadair’s Spear au 1:8 composé de 4 104 pièces. Vendue 449,99 euros, elle sera disponible à partir du 4 juillet.