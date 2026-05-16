Un mois plus tôt, fin novembre, Adrian Sutil est interpellé par la police allemande puis placé en détention provisoire à Stuttgart pour suspicion de fraude et de détournement de fonds dans le cadre de ses activités de négoce de voitures de luxe à l’échelle internationale. A cette occasion, les enquêteurs confisquent vingt véhicules à sa société, à la fois en Allemagne, en Suisse et à Monaco.

Cela faisait quelque temps que l’ancien pilote de Formule 1, 43 ans aujourd'hui, n’avait pas fait la une de l'actualité. Son itinéraire, a contrario, avait débuté presque en catimini, au bord du paisible lac de Starnberg, à une vingtaine de kilomètres au sud de Munich. Fils de concertistes destiné à une carrière de pianiste, le Bavarois renverse subitement la table et rejoue ses gammes à l'âge de 14 ans pour se lancer dans une voie radicalement différente, celle de la compétition automobile.

Avec un art inné pour la composition, Adrian Sutil se plonge alors à corps perdu dans sa nouvelle partition. Inspiré par son frère aîné, il commence à s’illustrer au volant de kartings. Puis, quelques années plus tard, après un passage victorieux dans le championnat suisse de Formule Ford, il s’engage en Formule 3, où il côtoie la future star Lewis Hamilton, avant d'accéder progressivement à la F1.

Carrière décevante en F1

Il s'aligne sur la grille de départ de cette discipline à l’âge de 23 ans, en 2006. Cette aventure parmi l'élite des monoplaces va s’étirer jusqu’à la saison 2015-2016 et s’avérer en définitive aussi longue que décevante...

Entre abandons pour poisses mécaniques, mauvais chronos et manque d'opportunités, Adrian Sutil va rapidement détenir le record (toujours inégalé) peu flatteur du plus grand nombre de grands prix courus (128) sans décrocher le moindre podium. Ses meilleures performances, enregistrées sous les couleurs de Force India, se résument à une 4e place à Monza en 2009, à une 5e place à Monaco en 2013, et à une 9e place au classement final du championnat du Monde 2011.

De son parcours, on retient parallèlement des écarts de conduite hors du paddock. Et notamment sa condamnation en janvier 2012 à 18 mois de prison avec sursis et 200 000 euros d'amende pour coups et blessures aggravés. L’année précédente, dans une boîte de nuit de Shanghai, en marge du Grand Prix de Chine, il avait brisé une coupe de champagne avant de blesser à la gorge le Luxembourgeois Eric Lux, l’un des actionnaires de l’écurie Lotus.

Sombre affaire d'extorsion

14 ans après, c’est une nouvelle intrigue judiciaire, digne d’un scénario de thriller, qui ramène Adrian Sutil à la rubrique faits-divers. A son arrestation de l'automne dernier est venue en effet se greffer une étrange affaire d’extorsion de biens à son encontre, faisant tout à coup de l’intéressé à la fois un suspect présumé innocent et la victime présumée d'un gang.

De fait, il y a six mois, en décembre, alors qu’il est en prison, un mystérieux interlocuteur téléphonique dénommé « Vladimir » se présentant comme un membre du groupe Wagner* menace de faire chanter Sutil et sa famille si les voitures de collection présentes dans le garage monégasque de l’ancien pilote (celles qui n'ont pas été saisies par la police) ne lui sont pas remises.

Contre toute attente, quelques jours plus tard, autour du nouvel An, la menace est mise à exécution... Un énigmatique commando fait irruption dans la propriété d'Adrian Sutil. Les individus intimident, bousculent et menacent de mort ses proches. Ils accèdent au garage et le vident des modèles exclusifs qu’il abrite.

La Koenigsegg One envolée

Parmi ces voitures volées, d’un montant global estimé à environ 20 millions d’euros, figurent entre autres une Rolls-Royce Phantom, une Ferrari California, ainsi qu'une Mercedes-Benz 600 Pullman ayant appartenu à Elvis Presley.

On recense également une hypercar suédoise, une Koenigsegg One : 1, un modèle surpuissant de 1360 kilos pour 1360 chevaux, révélé lors du Salon de Genève 2014, un bolide manufacturé à seulement 7 unités par la marque Koenigsegg, au volant duquel Adrian Sutil appréciait frimer dans les rues de la principauté.

L’exemplaire raflé, dont la valeur dépasserait 10 millions d'euros, est d’autant plus sélect que sa carrosserie en fibre de carbone est personnalisée. Adrian Sutil l'a en effet fait recouvrir d'une teinte singulière alternant entre dominantes de noir et notes de rose. Cette Koenigsegg est donc d’autant plus compliquée à dissimuler et quasi impossible à revendre, y compris sur des marchés obscurs, sans éveiller les soupçons des autorités.

Les enquêteurs d’Interpol, qui ont dévoilé cette affaire il y a quelques jours, confient être sur le pont depuis janvier pour mener les investigations nécessaires. Ils soupçonnent que la Koenigsegg One : 1 et les autres véhicules (seulement l’un d’eux aurait été retrouvé) ont été transportés hors de Monaco peu après leur vol, suggérant une opération préméditée utilisant des logistiques spécialisées, probablement par camion ou par voie maritime, vers la Russie ou des pays d'Europe de l'Est.

Rien ne filtre en revanche sur l'identité des commanditaires et auteurs de ce braquage retentissant. On ignore en outre quel serait leur lien préalable éventuel, direct ou indirect, avec les activités commerciales d’Adrian Sutil.

* Groupe Wagner : Organisation paramilitaire russe démantelée par le Kremlin en 2024, accusée de crimes de guerre et de crimes contre l’Humanité qui, selon des services de renseignements occidentaux, continuerait pourtant à agir, concentrant désormais l’essentiel de ses missions autour d’actions de sabotage et autres actions de déstabilisation sur le sol européen.