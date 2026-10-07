Cette Peugeot 306 Cabriolet Dimma abandonnée est un véritable vestige du tuning des années 2000

Dans les années 2000, une Peugeot 306 Cabriolet équipée d’un kit Dimma avait tout ce qu’il fallait pour attirer les regards devant le Norauto local. Vingt ans plus tard, cet exemplaire gris clair semble avoir connu une retraite nettement moins glamour : il a été photographié abandonné sur un parking d’une cité de Nanterre.

Immortalisée par le spotter quent_carspotting_france, la découvrable française conserve pourtant une préparation devenue presque historique. Son très célèbre kit carrosserie Dimma Design -grand nom du tuning de l’époque- s’accompagne de jantes Venom au dessin délicieusement daté mais conforme. De quoi attirer sur les réseaux sociaux la sympathie des amateurs ayant connu le salon réservé à la personnalisation Paris Tuning Show, ou encore les magazines ADDX et GTI Mag.

Une survivante qui mérite mieux ?

Hélas, le temps a fait son œuvre. L’aile avant gauche rouille, les rétroviseurs pendent lamentablement aux portes, de la mousse verte colonise le dessous de l’aileron et les feux arrière, tandis que le pare-chocs avant n’est plus vraiment à sa place. Plus curieux encore, le nez paraît anormalement haut. Un phénomène souvent observé lorsque le moteur a quitté la baie. Bloc cassé, problème administratif ou projet abandonné ? Mystère. Une petite consolation toutefois : d’après les commentaires, la 306 serait désormais protégée sous une bâche. Affaire à suivre donc.