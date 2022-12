Chevrolet rappelle plus de 115 000 Spark

La marque la plus vendue aux États-Unis fut officiellement distribuée de 2005 à 2015, principalement au travers du réseau Opel, les deux labels appartenant, à cette période, à General Motors. Chapeautée par les Camaro et Corvette, la gamme était surtout forte de plusieurs berlines et SUV abordables. Modèle d’appel de Chevrolet, la Spark était alors une rivale des Peugeot 108 et Renault Twingo.

Si la présence cette mini-citadine sur le Vieux Continent s’expliquait aisément, elle était, et c’est plus surprenant, également distribué aux États-Unis. C’est dans ce pays que vient d’ailleurs d’être lancé le rappel référencé A222359300.

Cette opération vise à remédier à un problème de corrosion du loquet de fixation du capot moteur, dû à la mauvaise qualité de revêtement devant protéger cette pièce. Si cet élément venait à céder, le capot pourrait s’ouvrir alors que le véhicule est en train de rouler.

Ce défaut touche les Spark assemblées entre le 19 septembre 2011 et le 9 septembre 2015. Rien qu’aux États-Unis, cela représente 116 223 Spark thermiques et 4 465 Spark EV, la version électrique qui ne fut jamais vendue sur notre continent.

En Europe, General Motors ne cache pas, depuis son retrait, ne plus vouloir organiser ce genre d’opérations. Toutefois, les Spark circulant chez nous ayant été fabriquées sur les mêmes chaînes que leurs cousines américaines, elles sont vraisemblablement affectées du même mal. Sur la période concernée par ce rappel, Chevrolet France a livré plus de 25 000 exemplaires de Spark. Les propriétaires de ces exemplaires seraient donc bien inspirés de faire contrôler l’état du système de verrouillage de leur Spark afin d’éviter tout risque d’accident.