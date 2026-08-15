Chez Land Rover on prépare le restylage du Range Rover Sport pour la fin de l’année. Sur le Nürburgring le prototype se dévoile peu à peu.

Chez Land Rover, les principaux investissements sont pour les futurs modèles électriques qui arrivent ou vont arriver dans les prochains mois. Pour autant, les modèles thermiques doivent rester au catalogue pendant pas mal de temps. C’est le cas du Land Rover Range Rover Sport qui va être restylé et ce modèle légèrement remanié devrait être prêt pour la fin de l’année.

Une nouvelle fois, le prototype du Range Rover restylé est de passage sur le circuit du Nürburgring. Lorsqu’on avait vu un prototype de ce modèle en juin au même endroit, le modèle était plus camouflé. Pour ces derniers tests, une partie du camouflage a été retirée sur l’avant du véhicule et l’on peut voir le nouveau motif de la calandre et des prises d’air.

Moteurs PHEV prévilégiés

Le Land Rover Range Rover Sport restylé en plus de quelques légères modifications de style devrait bénéficier aussi de modifications dans l’habitacle. Il y aura une belle mise à jour de l’offre numérique d’infodivertissement, en plus il y aura aussi l’apparition d’aides à la conduite de nouvelle génération. Restera une offre de personnalisation qui devrait être importante sur ce modèle restylé. Sous le capot, les motorisations actuelles devraient être reconduites (essence, diesels MHEV, PHEV), mais Land Rover va les améliorer afin qu’elles puissent passer la nouvelle norme Euro 7. Pour le marché français, l’accent sera mis sur les motorisations hybrides rechargeables (6 cylindres en ligne essence + électromoteur) de 460 et 550 ch qui grâce à une autonomie électrique de plus de 100 km et un niveau de rejets de CO2 très bas permettent d’échapper au malus écologique et diminuer leur malus au poids.

Après le restylage, arrivée du modèle 100 % électrique

Alors que le Range Rover Sport restylé devrait être présenté avant la fin de l’année, l’actualité de Land Rover est surtout du côté du 100 % électrique. La marque anglaise a enfin présenté la version de série de son Range Rover Electric au dernier Festival of Speed de Goodwood. Elle a aussi annoncé un cinquième modèle dans sa gamme, le Range Rover GT qui sera 100 % électrique. Enfin, la marque anglaise a donné quelques informations sur son futur Range Rover Sport Electric qui va reprendre comme le Range Rover la même plateforme MLA (Modular Longitudinal Architecture) que l’actuel modèle thermique qui est aussi celle du modèle restylé. Le modèle Range Rover Sport Electric affichera la même allure que le modèle thermique et se verra doté de deux moteurs électriques (un électromoteur sur chaque essieu). Deux versions sont au programme, l’une de 445 ch, l’autre de 651 ch, toutes deux seront associées à une batterie de 118,5 kWh. Ce modèle électrique devrait être commercialisé après le lancement du Range Rover Sport restylé.