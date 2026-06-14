Renouvellement de gamme chez Land Rover avec le Range Rover Sport restylé qui profite des beaux jours pour s’offrir une petite séance d’essai sur circuit.

Après avoir fêté dignement ses vingt ans avec une série spéciale Twenty Edition, le Land Rover Range Rover Sport s’apprête à recevoir son lot de modifications avec son prochain restylage. Un modèle lifté dont la commercialisation devrait intervenir au cours de l’année 2027. La génération actuelle est née en 2022, il était temps qu’elle reçoive un restylage de mi-carrière.

Le prototype camouflé du Land Rover Range Rover Sport restylé a été photographié sur le circuit du Nürburgring et aux abords de ce même circuit. Malgré la peau adhésive représentant des éléments psychédéliques qui recouvre la carrosserie de ce prototype, on arrive à distinguer certaines des évolutions dont ce modèle va bénéficier lors de son restylage.

Une offre importante de motorisations qui devrait être conservée

L’actuelle génération du Land Rover Range Rover Sport est apparue en 2022 et elle dispose d’un grand nombre de motorisations. Cela va des motorisations thermiques (micro-hybrides) essence six cylindres de 381 ch et V8 de 538 ch aux motorisations hybrides rechargeables (6 cylindres en ligne essence + électromoteur) de 460 et 550 ch en passant par les motorisations six cylindres en ligne diesels (MHEV) de 249 et 350 ch. Autant dire que chez Land Rover on n’hésite pas à proposer des modèles à fort malus écologique (sauf pour les motorisations PHEV) et au poids, puisque le plus léger de ces Range Rover Sport affiche plus de deux tonnes sur la balance. Et ne parlons pas du très exclusif Range Rover Sport SV doté d’un V8 de 635 ch qui est hors concours. Avec le restylage, l’offre de motorisations pourrait rester la même pour le modèle restylé, à moins que Land Rover ne supprime celles qui rejettent le plus de CO2. Land Rover attend toujours l’arrivée de modèles électriques dans sa gamme pour faire baisser ses rejets de CO2, dont un Range Rover Sport électrique, un Range Rover électrique et un Range Rover Velar électrique, tandis que le Defender va aussi se convertir à la motorisation électrique.

Des retouches à l’extérieur et une évolution des équipements

En ce qui concerne le style du modèle, on peut voir sur le prototype photographié que la face avant a été redessinée. Cela se voit principalement au niveau de la calandre et du bouclier, tandis que les projecteurs bénéficient également de modifications, qui sont difficilement visibles sur ce prototype. À l’arrière, on note un nouveau design pour les feux, une nouvelle forme pour les sorties d’échappement et de légères retouches au niveau du bouclier. En plus de l’extérieur du modèle qui sera légèrement lifté, des modifications sont également attendues à l’intérieur avec une mise à jour de l’offre numérique d’infodivertissement, des aides à la conduite dernier cri, tandis que l’offre de personnalisation toujours importante avec ce modèle devrait évoluer.