La future génération électrique du SUV Range Rover Velar part à l’assaut du Nürburgring.

Afin de limiter le plus possible les rejets de CO2 de sa gamme, la marque Land Rover va proposer tout un lot de nouveaux modèles 100 % électriques. On connaît déjà le Range Rover Electric qui devrait être commercialisé avant la fin d’année. Mais ce modèle est encore conçu sur la plateforme du Range Rover thermique, il faudra attendre le prochain Range Rover Velar pour disposer d’une plateforme conçue spécialement pour l’électrique, la EMA (pour Electrified Modular Architecture).

La plateforme EMA est en effet prévue spécialement pour les modèles électriques et se dote d’une architecture 800 volts, qui devrait permettre des temps de recharge courts. En plus d’adopter des batteries de forte capacité (pour atteindre les 700 km d’autonomie), le Range Rover Velar devrait disposer de motorisations de puissance élevée avec une transmission quatre roues motrices (deux moteurs).

Investissement de 17 milliards d’euros pour le 100 % électrique

Afin de passer le plus rapidement possible au « tout électrique », le groupe JLR (Jaguar – Land Rover) a investi massivement (17 milliards d’euros environ) dans deux de ses usines : Halewood qui assurera la production des véhicules électriques et Wolverhampton qui assure encore la production de blocs thermiques et qui va accueillir la fabrication de moteurs électriques et de batteries. Ces transformations industrielles concernent les marques Jaguar et Land Rover.

Plateforme EMA pour le Range Rover Velar et la future Jaguar GT

Pour Jaguar qui va utiliser la base EMA, la première 100 % électrique sera une GT que l’on connaît pour le moment sous la forme d’un concept-car (dont nous vous avons abondamment parlé). Cette GT sera suivie plus tard d’un SUV et d’un coupé. Pour Land Rover, le Range Rover Electric et le Range Rover Velar ne resteront pas seuls puisqu’un Range Rover Sport se prépare, il sera basé lui aussi sur l’architecture MLA (pour Modular Longitudinal Architecture) du Range Rover. Viendront ensuite d’autres modèles qui devraient être basés sur la nouvelle architecture EMA. On attend ainsi le Defender, l’Evoque, le Discovery.