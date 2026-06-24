Comment mieux comprendre les angles morts des camions, ce danger permanent sur la route

Les angles morts peuvent déjà poser des problèmes de sécurité sur les voitures. Mais sur les camions, c’est une autre histoire : en raison de leur poste de conduite situé très haut et de leur encombrement, ces véhicules obligent à une vigilance maximale permanente car tout ce qui se trouve à proximité immédiate n’apparaît tout simplement pas dans le champ de vision quand on parle d’objets de taille humaine.

C’est d’ailleurs pour cette raison que, depuis 2021, tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes doivent arborer le fameux sticker « Attention angles morts » pour prévenir les autres usagers de la route de ce danger.

Une vidéo pour illustrer ce danger

L’école de conduite ECF Pro, spécialisée dans la formation à la conduite de poids lourds, a réalisé une vidéo pour illustrer en détail ce danger des angles morts autour d’un gros camion.

On y voit la vision depuis le poste de conduite d’un semi-remorque, avec un coup d’œil à l’environnement du véhicule (y compris aux rétroviseurs). Puis, toujours avec la vision du conducteur, on descend du véhicule arrêté. Et là, on constate la présence de nombreux piétons et autres utilisateurs de moyens de « mobilité douce » autour du camion : quelqu’un qui traversait juste devant les roues du camion, une trottinette à gauche, des piétons derrière… autant de choses que la personne postée au volant ne pouvait pas voir à sa position.

Voilà pourquoi il faut toujours faire preuve d’une prudence extrême lorsqu’on se déplace à proximité d’un poids lourd de ce genre et être conscient du fait que son conducteur ne peut tout simplement pas voir le danger. Même si les véhicules possèdent de plus en plus de systèmes permettant d’alerter sur la présence d’obstacles en périphérie du véhicule, c’est une chose à ne jamais oublier.