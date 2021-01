Une nouvelle signalétique pour sensibiliser aux dangers des angles morts

Avec le développement des transports alternatifs comme le vélo ou la trottinette suite à l'épidémie de Covid-19, le nombre d'accidents de ces usagers ne cesse d'augmenter. Ainsi, afin de stopper ce phénomène, un nouveau décret - qui sera voté aujourd'hui - impose depuis le début de l'année la mise en place d'une nouvelle signalétique. Celle-ci concerne principalement les poids lourds mais également les autocars et bus. Des véhicules imposants avec des angles morts conséquents qui entraînent des accidents le plus souvent mortels, en particulier en ville lors des phases de manœuvre.

Afin de sensibiliser notamment les cyclistes et les piétons qui ne sont pas toujours au courant de l'existence de ces angles morts, le gouvernement oblige ces véhicules à arborer à l'arrière mais également sur les côtés un nouvel autocollant jaune et noir avec une bordure rouge afin de prévenir du risque encouru. Les contrevenants s'exposeront à une amende de 135 €.

Du côté des professionnels de la route, cette mesure fait grincer des dents. Jean-Marc Rivera, secrétaire général de l’Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE), interrogé par nos confrères du Figaro, estime que le développement des nouvelles technologies et notamment des caméras est nettement plus efficace qu'un simple autocollant qui a, de plus, tendance à ne pas adhérer sur les bâches de certains camions. Même son de cloche chez les syndicats et fédérations des transporteurs routiers, qui estiment que tout s’est fait dans la précipitation, comme en atteste le décalage entre la date d'obligation (le 1er janvier) et la publication du décret (6 janvier).

Enfin, et afin que les professionnels aient le temps d'équiper leurs camions, les forces de l'ordre ont reçu des consignes pour ne pas verbaliser pendant trois mois. Une tolérance de douze mois sera également accordée aux véhicules étant équipés d'une signalétique non conforme ou plus ancienne.