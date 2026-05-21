C’est la plus connue des plateformes de covoiturage en France (mais il y en a d’autres : klaxit, Mobicoop, Ouihop, karos, covoit idfm, etc.), et la plus importante dans le monde. BlaBlaCar compte en effet 29 millions de membres actifs dans 21 pays, et autour de 5 millions en France, ce qui n’est pas rien… Et sur ces 5 millions d'utilisateurs, 100 000 le sont depuis début mars 2026, date à laquelle a éclaté le conflit en Iran, et point de départ de la flambée des prix du carburant à la pompe. Selon la plateforme, l’ensemble de ses covoitureuses/covoitureurs a économisé plus de 30 millions d’euros depuis cette date ! Le covoiturage est donc clairement une solution pour économiser sur ses trajets, aujourd’hui plus encore qu’avant, sans aucun doute.

BlaBlaCar a donc fait les comptes, et les a partagé avec la presse hier. Depuis le 1er mars, ce sont 100 000 nouveaux conducteurs qui sont venus grossir les rangs de ceux qui acceptent de partager leurs trajets pour faire des économies. C’est + 40 % d’inscriptions par rapport à la même période de l’an dernier. Pourquoi un tel et si soudain engouement ? Vous l’aurez deviné, il fait suite à la flambée du prix de l’essence, qui a suivi le début du conflit iranien et le blocage du détroit d’Ormuz.

Une flambée qui ne s’est pas calmée depuis, puisque les tarifs de tous les carburants restent à des niveaux très élevés en moyenne, malgré le plafonnement chez Total (gazole à 2,16 €, SP95-E10 à 2,05 € par exemple, en date du 20 mai).

Des économies concrètes et pas ridicules à chaque trajet

La plateforme joue donc évidemment son jeu, en mettant en avant les économies réalisées par ses conducteurs depuis près de 3 mois. Selon elle, ce sont 30 millions d’euros qui ont été économisés par ses 5 millions d’inscrits sur la période du 1er mars à aujourd'hui, grâce au partage de leur trajet. Alors il faut bien sûr accepter la mine renfrognée de Bastien, le mutisme de Claudine, ou le bavardage insupportable de Tristan, mais le résultat, c’est 15 euros d’économisés sur un Paris/Lille, par covoitureur transporté (source BlaBlaCar).

Selon le communiqué de l’entreprise : « En partageant leurs trajets, les conducteurs ont pu compenser une partie de la hausse des prix à la pompe : depuis le 1er mars, ils ont économisé 30 millions d’euros grâce au covoiturage. Par exemple, pour un trajet Paris-Lille, un conducteur peut diviser ses frais par trois en prenant deux passagers, soit environ 15€ économisés par covoitureur transporté.* Ce chiffre illustre l’impact concret du partage des frais sur le budget des automobilistes : chaque place proposée permet de réduire le coût réel d’un trajet déjà prévu, en transformant des sièges vides en économies. Dans une période où chaque déplacement pèse davantage, le covoiturage s’impose ainsi comme un véritable levier de pouvoir d’achat. »

Sans autopartage, des trajets ne se feraient pas

Et le nombre de places disponibles semble suivre l’envolée du prix du carburant ! Les longs week-ends d’avril et de mai ont été un accélérateur. La semaine du 30 mars, BlaBlaCar a enregistré deux fois plus d’inscription qu’à la même période en 2025. Les ponts de mai ont vu le nombre de places proposées pour des trajets par les inscrits exploser. Pour le week-end du 1er mai, 330 000 places ont été publiées, soit 20 % de plus que l’année dernière. Le week-end de l’Ascension a confirmé la tendance, avec 400 000 places proposées (ce qui ne veut pas dire que toutes ont été occupées), soit 10 % de plus que l’année dernière.

Et selon un sondage réalisé auprès de 566 répondants les 5 et 6 mai 2026, il ressort que 78 % des utilisateurs de BlaBlaCar ont vu un impact de la hausse des prix des carburants sur leur budget (quel étonnement !), et que 23 % d’entre eux auraient dû annuler au moins un de leurs trajets, s’ils n’avaient pas pu partager les frais. L’autopartage a alors permis de ne renoncer à rien.

Sachez que les inscriptions sur les sites d'autopartage, BlaBlaCar ou autres, sont en général simples, et sécurisées. Les identités des chauffeurs sont vérifiées, et les avis sur les chauffeurs vous permettent d'éviter les malotrus ou les fangios.

Et vous, seriez-vous prêts à partager votre habitacle pour abaisser vos frais de déplacement ? Le faites-vous déjà ? N’hésitez pas à nous faire part de votre expérience en commentaire !

*D’après ViaMichelin, pour une citadine diesel et avec le prix du diesel au 20 mai 2026, ce trajet coûte environ 43,10 €, répartis entre 18,90 € de péages et 24,20 € de carburant.