Dans les auto-écoles françaises, le tableau de bord affiche une alerte rouge comptable. Cette fois ce n’est pas la question des délais de passage de l’examen qui est en cause, mais la hausse des carburants.

Alors que la majorité des auto-écoles sont équipés de voitures thermiques, l’envolée des prix du gazole et du sans-plomb que connaît les professionnels de l’apprentissage à la conduite se retrouvent le pistolet -d’essence- sur la tempe.

Le carburant représente 10 % du coût d’une leçon

Pour le syndicat patronal Mobilians, cette inflation pétrolière frappe particulièrement les structures dont la marge nette — historiquement faible, autour de 3 à 4 € par leçon — ne permet plus d’absorber les chocs. Lorsqu’un litre de gazole s’envole, c’est entre 30 % et 45 % de la rentabilité d’un cours de conduite qui s’évapore instantanément. Le syndicat rappelle que le poste énergie représente désormais environ 10 % du coût de revient d’une leçon. Contrairement aux agriculteurs ou aux transporteurs routiers, les écoles de conduite ne bénéficient d’aucun mécanisme d’aide pérenne sur le carburant.

Cette absence de bouclier fiscal se traduit mathématiquement sur la facture de l’élève. Patrice Bessone, président Éducation Sécurité routière (ESR) chez Mobilians estime la répercussion entre 1 € et 3 € supplémentaires par heure de conduite. Si le candidat suit la formation minimale obligatoire de 20 heures, le surcoût serait de 60 €. En revanche sur un parcours classique de 35 heures (moyenne française d’apprentissage à la conduite), le surcoût supplémentaire peut dépasser les 100 €.

La barre des 2 000 € le permis déjà dépassée ?

L’analyse des dernières années montre que le permis de conduire est entré dans une spirale haussière continue.

En trois ans, le coût total de la formation a bondi de près de 14 %. Si l’inflation générale joue son rôle, c’est bien l’énergie qui sert de catalyseur. D’après l’UFC que choisir, le prix moyen du permis de conduire en France en 2024 était de 1 804 €. Avec de grandes variations en fonction des régions. En Île-de-France, le seuil des 2 100 € est même franchi pour une formation complète. La répercussion de la hausse des prix du carburant fait mécaniquement augmenter d’avantage le prix permis de conduire dont le prix moyen depuis février tournerait autour des 1 900 € jusqu’à 2 200 €, voire 2 300 € en Ile de France.

Le permis à 17 ans face au mur de l’argent

Cette inflation arrive au pire moment. Depuis le 1er janvier 2024, l’abaissement de l’âge légal d'obtention du permis à 17 ans a créé un afflux massif de nouveaux candidats. Mais cette démocratisation voulue par le gouvernement se heurte à une réalité financière.

Le durcissement du Compte Personnel de Formation (CPF), avec l’instauration d’un reste à charge de plus de 100 € en 2024, a réduit l’effet amortisseur pour les jeunes travailleurs.

Mettre la pression sur le gouvernement

En laissant le coût du permis s’aligner sur les soubresauts du marché pétrolier, c’est l’égalité des chances qui est percutée. Pour un jeune en zone rurale ou un demandeur d’emploi, la hausse de 200 euros constatée depuis 2023 représente une barrière à l’entrée sur le marché du travail. Sans un geste d’urgence du Gouvernement, le permis de conduire risque de redevenir un privilège social plutôt qu’un outil citoyen.

Alors que de nouvelles mesures pour lutter contre la hausse des carburants doivent être annoncées par le Premier ministre Sébastien Lecornu, « d’ici à une semaine », l’intégration des auto-écoles au remboursement de l’accise sur les carburants, pourrait faire baisser la facture finale de l’élève de 100 € à 150 €.