Norauto ouvre 1 000 postes immédiats pour répondre à l'affluence estivale et préparer l’après-pétrole

Face à la hausse des prix des transports, les Français s’accrochent plus que jamais à leur véhicule personnel pour partir en vacances. Face à la perspective de forte affluence estivale, les garages, eux, cherchent désespérément du personnel.

Dans un secteur qui déplore 18 000 postes non pourvus à l’échelle nationale, l’entretien automobile est un enjeu logistique majeur. Afin de répondre à la demande, Norauto, lance un plan de 1 000 recrutements à pourvoir immédiatement pour répondre à la fréquentation record attendues dans ses 410 centres et l’électrification du parc automobile.

Du CAP au Master 2, des profils variés

Sur les 1 000 postes ouverts, deux tiers sont destinés aux ateliers, avec comme exigence nouvelle la maîtrise de l’électronique embarquée. L’enseigne ne cherche plus seulement des exécutants, mais des techniciens capables de dialoguer avec les logiciels des véhicules modernes.

Cette montée en gamme se reflète dans la diversité des profils recherchés. Si les filières courtes (CAP, Bac Pro) restent le socle opérationnel, Norauto drague désormais des diplômés de Master 2 pour ses fonctions d’encadrement. L’alternance devient le pivot de cette stratégie avec 350 postes dédiés, transformant l’entreprise en une véritable plateforme d'ascension sociale où le conseil en mobilité supplante la simple vente en magasin.

L’Academy Norauto, laboratoire de la transition électrique

Pour parer à l’obsolescence accélérée des compétences techniques, le groupe mise sur son Academy. Ce campus interne, fort de 130 formateurs répartis sur 35 sites, a dispensé 95 000 heures de formation l'an dernier. L’objectif est de sécuriser l’avenir des ateliers de l’enseigne alors que le parc automobile français s’électrifie à marche forcée. En formant massivement des électrotechniciens et des mécatroniciens, Norauto tente de combler le fossé technologique qui menace les acteurs traditionnels de l'entretien.

L’insertion comme levier de performance

Face à un marché du travail sous haute tension, la direction des ressources humaines, a choisi de briser les codes du recrutement classique. Le groupe parie sur « l’inclusion durable » pour diversifier ses viviers. Partenariats avec l'EPIDE, les Écoles de la 2e Chance, ou encore les « Garages-Écoles » avec Motul. Tout est fait pour capter des profils sans qualification initiale et les former par la pratique réelle.

L’enseigne automobile ouvre ses ateliers à la réinsertion sociale. En collaboration avec la Fondation M6 et la Fédération des associations socio-judiciaires, Norauto accueille des détenus en fin de peine. Pour le groupe, la formation technique devient un levier de réhabilitation, une manière de transformer une contrainte de recrutement en un engagement citoyen.

Dans une filière comptant 490 000 salariés, la bataille pour l'attractivité ne se joue plus seulement sur le salaire, mais sur la promesse de trajectoires évolutives. En délivrant 142 certificats de qualification professionnelle (CQP) en interne l’an dernier, Norauto espère prouver que la maintenance automobile est devenue un métier de pointe, capable d'offrir de réelles perspectives de carrière dans la mobilité de demain.