Dans les Pyrénées, un vautour essaie de manger sa moto alors qu'il est arrêté sur la route

Les faits remontent à lundi dernier et sont rapportés par les journalistes de la République des Pyrénées. Il s’agit d’une histoire racontée par Jonathan Diaz, un motard qui aime explorer régulièrement les très belles routes de la région.

Alors qu’il roulait sur la Route nationale 134 entre Urdos et les Forges d’Abel, il a décidé de s’arrêter sur le bord de la chaussée pour faire une petite pause. Et là, surprise : alors qu’il était resté à proximité de sa monture, il a découvert un grand vautour posé sur la route à ses côtés. L’oiseau, visiblement curieux, en a même profité pour donner un coup de bec au pneu de la moto afin de voir si elle pouvait se manger !

Un vautour un peu désorienté ?

Il n’est pas rare de voir des vautours fauves dans les falaises des Pyrénées. Dans ce cas précis, le comportement étrange de l’animal a poussé les employés du parc national des Pyrénées à le prendre en charge afin de le protéger et vérifier s’il souffrait de quelque chose.

Ces oiseaux se nourrissent le plus souvent de cadavres d’animaux mais ici, le vautour s’était trompé sur la nature de l’objet qu’il avait identifié !

Pour le motard, c’était en tout cas une rencontre assez exceptionnelle. La présence de l’animal a même poussé d’autres automobilistes à s’arrêter pour l’observer.

A noter qu'en 2019, un automobiliste avait eu la surprise de voir un vautour accroché à sa voiture dans la même région. A l'époque, il avait contacté son assurance pour qu'il prenne en charge les dégâts causés par ses griffes sur la carrosserie, mais lui avait alors demandé des preuves ce qu'iil n'avait pas pu produire.