Les voitures "LAPI" vous verbalisent même en marche arrière

Ce sont les voitures que l’on redoute de croiser lorsqu’on vient de se garer avec sa voiture en ville sur un emplacement payant et qu’on n’a pas encore réglé le stationnement. Souvent des Renault Zoé, les véhicules de la flotte du dispositif LAPI (lecture automatique des plaques d’immatriculation) permet d’automatiser la vérification du paiement du stationnement dans les grandes agglomérations françaises.

Ces voitures font quotidiennement le tour des rues où le stationnement est payant, des verbalisations étant automatiquement effectuées à chaque fois qu’une plaque d’immatriculation n’étant pas associée à un numéro dans la base de données référençant les stationnements payés en bonne et due forme.

Même en marche arrière

Et comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessous, les opérateurs de ces voitures LAPI (gérées par des sociétés tierces et non pas l’État directement) font parfois preuve de zèle afin d’être sûr de ne jamais louper une verbalisation.

Dans le cas présent, l’opérateur a trouvé une technique pour « scanner » toutes les voitures d’une impasse en perdant le moins de temps possible : il réalise une marche arrière jusqu’à la fin de l’impasse, puis repart s’occuper des autres rues.

Rappelons que ces verbalisations automatiques conduisent parfois à des erreurs : notamment lorsque l’automobiliste vient de se garer et n’a pas encore eu le temps de régler le stationnement mais que la voiture de LAPI passe pendant ce moment. Dans ce cas, il faut ensuite contester l’amende.