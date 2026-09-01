D’ici la fin de l’année, il sera encore plus difficile de stationner en ville

Vous pestez déjà contre le manque de stationnement et la suppression progressive des places ? Vous allez avoir une bonne raison de continuer de vous plaindre.

D'ici au 31 décembre, des milliers de places vont s’évaporer. L’annonce n’est pas nouvelle puisqu’elle date du 24 décembre 2019, mais sa mise en application devrait s’accélérer.

Cette loi d’orientation des mobilités est claire : « Afin d’assurer la sécurité des cheminements des piétons en établissant une meilleure visibilité mutuelle entre ces derniers et les véhicules circulant sur la chaussée, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté ou aux engins de déplacement personnel. »

Combien d’emplacements en moins ?

Cette démarche s’inscrit dans l’amélioration de la sécurité routière. Il faut savoir que la distance d’arrêt d’un véhicule roulant à 30 km/h est d’environ 13 mètres sur chaussée sèche (environ 20 mètres sur le mouillé). Une meilleure visibilité permettra de freiner plus en amont si besoin. À noter que dans la plupart des pays européens, cette disposition est obligatoire dans les 10 mètres en amont du passage piéton, soit l’équivalent de deux emplacements. En 2025, parmi les 3 263 tués sur les routes de France, 503 étaient des piétons.

S’il est difficile de compiler toutes les villes de France, Amiens va devoir supprimer 3 325 emplacements, soit 7 % de ceux que compte la ville ! Paris devra en retirer 7 000, Lille 4 500, Lyon 3 300 et Bordeaux environ 1 000.