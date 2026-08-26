Distances de sécurité : voici comment les forces de l’ordre vous sanctionnent sans que vous le sachiez

Au sol, il est plus simple de constater certaines infractions que d’autres. C’est notamment le cas d’un excès de vitesse, d’un refus de priorité ou d’un feu rouge grillé. Mais lorsqu’un flot de voitures est présent sur un axe routier, il est plus difficile d’en constater d’autres, comme le non-respect des distances de sécurité.

C’est pour cette raison qu’en Saône-et-Loire, la police locale a déployé ses ailes afin de repérer les infractions de ce type. En effet, lors d’une opération de contrôle menée ce mardi 18 août sur la RN70, aussi appelée « Route Centre-Europe Atlantique », les forces de l’ordre ont déployé un avion de type Cessna pour servir d’« yeux » aux unités au sol.

Grâce à cet avion, les forces de l’ordre ont pu verbaliser le conducteur d’un autocar belge qui ne respectait pas les distances de sécurité réglementaires. Ce dernier a reçu une amende de 135 euros, ramenée à 90 euros après avoir payé immédiatement. Cependant, le retrait de trois points sur le permis de conduire n’a pas pu être effectué en raison de son permis étranger.

Une règle bien inscrite dans le Code de la route

Au vu du nombre d’automobilistes que l’on peut voir sur les routes qui « collent » les autres véhicules, on pourrait croire qu’aucune règle n’évoque les distances de sécurité. Pourtant, cette obligation est bien inscrite dans le Code de la route.

En effet, l’article R. 412-12 du Code de la route stipule que « lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes ».

Sur autoroute, la distance à respecter est de 90 mètres, soit l’équivalent de deux traits de la bande d’arrêt d’urgence. Pour rappel, un trait mesure 39 mètres, avec un espacement de 13 à 14 mètres.

Si ces distances ne sont pas respectées et que l’infraction est constatée par la police, les agents sont en droit de verbaliser le conducteur. Celui-ci s’expose à une amende forfaitaire de 135 euros, minorée à 90 euros et majorée à 375 euros, ainsi qu’au retrait de trois points sur le permis de conduire.