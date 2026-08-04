1 590 infractions en 48h : pourquoi cette route s’est transformée en véritable piège à PV ?

Ils n’ont pas chômé ! Depuis le jeudi 30 juillet dernier, une vaste opération de contrôle est menée par la Garda (la police irlandaise) sur les routes près de Dublin. Résultat : plus de 1 500 excès de vitesse ont été constatés en moins de 48 heures.

Selon la presse irlandaise, la première journée de contrôles a permis de verbaliser 760 conducteurs pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, grâce à l’utilisation de jumelles, de radars mobiles sur trépied et de radars embarqués dans des véhicules banalisés. Le lendemain, vendredi 31 juillet, le bilan s’est révélé encore plus élevé : 830 conducteurs ont été contrôlés puis sanctionnés d’une amende.

La mise en place de cette opération s’explique par le week-end férié en Irlande, période traditionnellement marquée par une hausse du trafic routier.

Des contrôles bien au-delà de la vitesse

Mais les contrôles ne se limitaient pas à la vitesse. Dans un communiqué officiel, la Garda a indiqué que ses agents effectuaient également des contrôles liés à la conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants, à l’utilisation du téléphone au volant ainsi qu’au port de la ceinture de sécurité.

« Tout au long de cette opération de sécurité routière, nos forces de l’ordre effectuent à la fois des tests d’alcoolémie obligatoires et des contrôles routiers réguliers à forte visibilité », a déclaré un porte-parole de la Garda.

Une opération qui vise aussi la prévention

Cette vaste campagne de contrôles n’a pas été mise en place uniquement en raison du week-end férié. Elle poursuit également un objectif de prévention face à la hausse de la mortalité routière.

En effet, jusqu’au 8 juillet, 93 personnes avaient perdu la vie sur les routes irlandaises, soit dix de plus qu’à la même période en 2025, selon le média irlandais The Journal.

Pour l’heure, les quatre premiers jours de cette opération aucun décès n’a été enregistré sur les routes. En plus des très nombreuses verbalisations pour excès de vitesse, 39 conducteurs ont également été sanctionnés pour conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants.