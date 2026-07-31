10 000 euros d’amendes ont été infligés en seulement 13 minutes, qui dit mieux !

Ce jour-là, plusieurs automobilistes circulant sur l’autoroute A1, près de Hambourg, ont été verbalisés. Au total, pas moins de 51 infractions ont été relevées par la police allemande en seulement 13 minutes. Les conducteurs n’ont pas été sanctionnés pour des excès de vitesse, mais pour avoir ignoré un panneau de signalisation ou emprunté la bande d’arrêt d’urgence.

Pourquoi ? Un camion était tombé en panne sur la voie de droite de l’autoroute. Afin de permettre son dépannage, cette voie avait été fermée à la circulation. Pourtant, de nombreux automobilistes n’ont pas respecté cette interdiction, malgré la présence d’une croix rouge de signalisation affichée au-dessus de la voie.

Près de 10 000 euros d’amendes

À la suite de ces infractions, la police allemande a engagé des procédures contre les conducteurs concernés. En moins d’un quart d’heure, 9 180 euros d’amendes ont été dressés, soit environ 700 euros par minute.

En Allemagne, le non-respect de ce type de signalisation est sanctionné par une amende de 90 euros, pouvant être portée à 200 euros en cas de mise en danger d’autrui ou de dommages matériels. Elle entraîne également le retrait d’un point sur le permis de conduire. Par ailleurs, l’utilisation de la bande d’arrêt d’urgence sans motif valable est passible d’une amende comprise entre 55 et 110 euros.

La police allemande a profité de cette vague d’infractions pour rappeler l’importance de respecter les croix rouges de signalisation au-dessus des voies, notamment pendant la période estivale, où le trafic est particulièrement dense.